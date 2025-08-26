https://1prime.ru/20250826/armeniya-861282431.html

Саргсян заявил, что сам попросил Карапетяна купить "Электросети Армении"

ЕРЕВАН, 26 авг – ПРАЙМ. Бывший армянский президент Серж Саргсян, возглавлявший страну с 2008 по 2018 годы, заявил, что сам попросил предпринимателя Самвела Карапетяна приобрести компанию "Электрические сети Армении", которую действующие власти республики хотят национализировать. "Я должен открыто сказать, что сам просил Самвела Карапетяна приобрести "Электросети Армении", - заявил Саргсян журналистам. По его словам, на тот момент нужен был человек, который бы проявил заботу о компании, "кто был готов длительное время, не преследуя цели прибыли, осуществлять инвестиции". По словам Саргсяна, до завершения его президентского срока в 2018 году Карапетян так и поступал. "Думаю, это продолжалось и после 2018 года", - отметил Саргсян. Экс-президент заявил, что негативно относится к идее национализации компании. "Что значит поспешно принять закон, назначить (в компанию – ред.) людей, управлять чужим имуществом, увольнять сотрудников, распоряжаться финансовыми средствами. Я отношусь к этому плохо", - заявил Саргсян. Он не исключил, что одной из причин желания национализировать компанию являются предстоящие парламентские выборы 2026 года. "Там работает огромный коллектив, есть ресурсы, а это имеет важное значение для выборов", - отметил экс-президент. Двадцать третьего июля совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении". Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом. В начале августа чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", подлежит немедленному исполнению. После публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами страны. Кроме того, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил ключевых сотрудников и директоров филиалов. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

