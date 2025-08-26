Фондовые индексы АТР в основном снизились

https://1prime.ru/20250826/atr--861261825.html
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном снижением вслед за США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,39%, до 3 868,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,18%, до 2 440,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 1,18%, до 25 524,92 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,95%, до 3 179,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 8 935,6 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,97%, до 42 394,4 пункта. При этом в ходе торгов Shanghai Composite вновь поднимался до самой высокой отметки с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года. В понедельник американские фондовые индексы сократились. Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, индекс доверия потребителей Южной Кореи вырос до 111,4 пункта со 110,8 пункта месяцем ранее, значение оказалось несколько выше прогноза в 111,3 пункта. Акции автопроизводителя Nissan Motor подешевели в Токио на 6,25% после новостей о компании. Так, пенсионный траст Mercedes-Benz продаст свою долю в 3,8%, или примерно в 346 миллионов долларов, в японской компании, сообщило днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя траста.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном снижением вслед за США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,39%, до 3 868,38 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,18%, до 2 440,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 1,18%, до 25 524,92 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,95%, до 3 179,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 8 935,6 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,97%, до 42 394,4 пункта.
При этом в ходе торгов Shanghai Composite вновь поднимался до самой высокой отметки с августа 2015 года, Shenzhen Composite – с января 2022 года.
В понедельник американские фондовые индексы сократились.
Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, индекс доверия потребителей Южной Кореи вырос до 111,4 пункта со 110,8 пункта месяцем ранее, значение оказалось несколько выше прогноза в 111,3 пункта.
Акции автопроизводителя Nissan Motor подешевели в Токио на 6,25% после новостей о компании. Так, пенсионный траст Mercedes-Benz продаст свою долю в 3,8%, или примерно в 346 миллионов долларов, в японской компании, сообщило днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя траста.
