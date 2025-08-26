https://1prime.ru/20250826/avtostat-861246721.html
В России снизились цены на Kia Rio с пробегом
В России снизились цены на Kia Rio с пробегом
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Цены на корейские автомобили Kia Rio с пробегом в России с начала 2025 года снизились в среднем на 8%, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В текущем году цены на Rio снизились в среднем на 8%. При этом на относительно свежие автомобили цены упали еще серьезнее (-10-14%). Это связано с высокой долей продаж данной модели из-под такси", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что в среднем Kia Rio ежегодно теряет 7-9% от цены. По его данным, за 10 лет - с 2012 по 2021 год - от начальной цены автомобиля остается 43%. Аналитик считает этот результат неплохим на фоне более значительной потери стоимости китайских автомобилей. "Kia Rio - самая продаваемая иномарка с пробегом в 2025 году. За 7 месяцев продано 63,4 тысячи штук. Почти 90% этих автомобилей приходится на 2012-2022 годы выпуска. Кстати, более свежих автомобилей KIA Rio практически и нет", - добавил Целиков.
