"АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску Lada Iskra в Петербурге
"АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску Lada Iskra в Петербурге - 26.08.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску Lada Iskra в Петербурге
"АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" перешли к завершающей стадии подготовки к выпуску модели Lada Iskra в Петербурге, сообщила пресс-служба... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T11:46+0300
2025-08-26T11:46+0300
2025-08-26T11:46+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
тольятти
максим соколов
автоваз
lada vision 4x4
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" перешли к завершающей стадии подготовки к выпуску модели Lada Iskra в Петербурге, сообщила пресс-служба тольяттинского автоконцерна. "АвтоВАЗ", крупнейший российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей, совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" приступили к финальной стадии подготовки серийного производства Lada Iskra в Северной столице", - говорится в сообщении. Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня 2025 года на площадке ПМЭФ. К настоящему моменту специалисты обеих компаний совместно провели работы по перенастройке существующего и установке нового оборудования, а также обучение персонала, работы по отладке логистических цепочек и так далее. "В течение лета 2025 года из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, обучение персонала и контроль качества", - добавили в "АвтоВАЗе". Уточняется, что сборочный комплект Iskra включает в себя окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты, а всего в комплекте около тысячи сборочных единиц. "С начала сентября в Санкт-Петербург начнутся поставки сборочных комплектов для серийного производства всех модификаций семейства Lada Iskra (седан, универсал и SW Cross в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической трансмиссией)", - отметили в пресс-службе. Там пояснили, что автомобили, собранные в Тольятти и в Северной столице, будут технически и визуально идентичны, а всего до конца 2025 года на Петербургском предприятии может быть выпущено до четырех тысяч Lada Iskra.
санкт-петербург
тольятти
бизнес, россия, санкт-петербург, тольятти, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТОЛЬЯТТИ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
"АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску Lada Iskra в Петербурге
"АвтоВАЗ" завершает подготовку к началу производства Lada Iskra в Петербурге
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" перешли к завершающей стадии подготовки к выпуску модели Lada Iskra в Петербурге, сообщила пресс-служба тольяттинского автоконцерна.
"АвтоВАЗ", крупнейший российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей, совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" приступили к финальной стадии подготовки серийного производства Lada Iskra в Северной столице", - говорится в сообщении.
Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня 2025 года на площадке ПМЭФ.
К настоящему моменту специалисты обеих компаний совместно провели работы по перенастройке существующего и установке нового оборудования, а также обучение персонала, работы по отладке логистических цепочек и так далее.
"В течение лета 2025 года из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, обучение персонала и контроль качества", - добавили в "АвтоВАЗе".
Уточняется, что сборочный комплект Iskra включает в себя окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты, а всего в комплекте около тысячи сборочных единиц.
"С начала сентября в Санкт-Петербург начнутся поставки сборочных комплектов для серийного производства всех модификаций семейства Lada Iskra (седан, универсал и SW Cross в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической трансмиссией)", - отметили в пресс-службе.
Там пояснили, что автомобили, собранные в Тольятти и в Северной столице, будут технически и визуально идентичны, а всего до конца 2025 года на Петербургском предприятии может быть выпущено до четырех тысяч Lada Iskra.
