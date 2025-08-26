https://1prime.ru/20250826/avtovaz-861256908.html

"АвтоВАЗ" начал подготовку к выпуску Lada Iskra в Петербурге

бизнес

россия

санкт-петербург

тольятти

максим соколов

автоваз

lada vision 4x4

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" перешли к завершающей стадии подготовки к выпуску модели Lada Iskra в Петербурге, сообщила пресс-служба тольяттинского автоконцерна. "АвтоВАЗ", крупнейший российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей, совместно с "Автозаводом Санкт-Петербург" приступили к финальной стадии подготовки серийного производства Lada Iskra в Северной столице", - говорится в сообщении. Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня 2025 года на площадке ПМЭФ. К настоящему моменту специалисты обеих компаний совместно провели работы по перенастройке существующего и установке нового оборудования, а также обучение персонала, работы по отладке логистических цепочек и так далее. "В течение лета 2025 года из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, обучение персонала и контроль качества", - добавили в "АвтоВАЗе". Уточняется, что сборочный комплект Iskra включает в себя окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты, а всего в комплекте около тысячи сборочных единиц. "С начала сентября в Санкт-Петербург начнутся поставки сборочных комплектов для серийного производства всех модификаций семейства Lada Iskra (седан, универсал и SW Cross в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической трансмиссией)", - отметили в пресс-службе. Там пояснили, что автомобили, собранные в Тольятти и в Северной столице, будут технически и визуально идентичны, а всего до конца 2025 года на Петербургском предприятии может быть выпущено до четырех тысяч Lada Iskra.

