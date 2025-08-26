Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212" - 26.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250826/bankrotstvo-861275070.html
Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212"
Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212"
Заявление налоговой о банкротстве фрахтователя затонувшего в районе Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" начнут рассматривать 10 сентября, следует из... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T16:30+0300
2025-08-26T16:30+0300
бизнес
россия
пермский край
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860677590_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d14c04f834eb7a0198d1f3c7655d2c46.jpg
ПЕРМЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Заявление налоговой о банкротстве фрахтователя затонувшего в районе Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" начнут рассматривать 10 сентября, следует из картотеки дел Арбитражного суда Пермского края. В начале июля в Арбитражный суд Пермского края обратилась межрайонная инспекция налоговой службы России №21 с заявлением о признании должника - ООО "Кама Шиппинг" - банкротом. Документ сначала оставили без движения из-за выявленных недостатков. Суд попросил их устранить. "Принять заявление уполномоченного органа о признании ООО "Кама Шиппинг" несостоятельным к производству. Назначить рассмотрение на 10 сентября", - указано в электронной картотеке суда. Задолженность компании оценивается в сумму около 57,9 миллиона рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало большое количество нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. После крушения танкера ООО "Кама Шиппинг" стало соответчиком по иску на почти 50 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250813/sud-860678011.html
пермский край
краснодарский край
бизнес, россия, пермский край, краснодарский край
Бизнес, РОССИЯ, Пермский край, Краснодарский край
16:30 26.08.2025
 
Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212"

Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212" 10 сентября

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
ПЕРМЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Заявление налоговой о банкротстве фрахтователя затонувшего в районе Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" начнут рассматривать 10 сентября, следует из картотеки дел Арбитражного суда Пермского края.
В начале июля в Арбитражный суд Пермского края обратилась межрайонная инспекция налоговой службы России №21 с заявлением о признании должника - ООО "Кама Шиппинг" - банкротом. Документ сначала оставили без движения из-за выявленных недостатков. Суд попросил их устранить.
"Принять заявление уполномоченного органа о признании ООО "Кама Шиппинг" несостоятельным к производству. Назначить рассмотрение на 10 сентября", - указано в электронной картотеке суда. Задолженность компании оценивается в сумму около 57,9 миллиона рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало большое количество нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. После крушения танкера ООО "Кама Шиппинг" стало соответчиком по иску на почти 50 миллиардов рублей.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Суд взыскал средства с владельца "Волгонефти-239"
13 августа, 15:32
13 августа, 15:32
 
БизнесРОССИЯПермский крайКраснодарский край
 
 
