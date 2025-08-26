https://1prime.ru/20250826/bankrotstvo-861275070.html

Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212"

Суд рассмотрит заявление о банкротстве фрахтователя "Волгонефти-212"

ПЕРМЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Заявление налоговой о банкротстве фрахтователя затонувшего в районе Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" начнут рассматривать 10 сентября, следует из картотеки дел Арбитражного суда Пермского края. В начале июля в Арбитражный суд Пермского края обратилась межрайонная инспекция налоговой службы России №21 с заявлением о признании должника - ООО "Кама Шиппинг" - банкротом. Документ сначала оставили без движения из-за выявленных недостатков. Суд попросил их устранить. "Принять заявление уполномоченного органа о признании ООО "Кама Шиппинг" несостоятельным к производству. Назначить рассмотрение на 10 сентября", - указано в электронной картотеке суда. Задолженность компании оценивается в сумму около 57,9 миллиона рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало большое количество нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. После крушения танкера ООО "Кама Шиппинг" стало соответчиком по иску на почти 50 миллиардов рублей.

