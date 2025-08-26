https://1prime.ru/20250826/biznes-861285458.html
Apple 9 сентября проведет презентацию нового iPhone
технологии
apple
мировая экономика
бизнес
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американский производитель электроники Apple 9 сентября проведет презентацию, следует из информации на сайте компании. Как ожидают СМИ, в частности, агентство Блумберг, компания представит линейку iPhone 17, которая включает в себя более тонкую версию смартфона. Ранее агентство сообщало, что новые iPhone будут похожими на iPhone 16, но с более крупными экранами и улучшениями камеры. Модели Pro и Pro Max получат обновленные задние панели, область с камерой будет увеличена. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
