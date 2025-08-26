https://1prime.ru/20250826/bort-861271615.html
Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске
Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске - 26.08.2025, ПРАЙМ
Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске
Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T15:38+0300
2025-08-26T15:38+0300
2025-08-26T15:38+0300
нижневартовск
лондон
пекин
air china
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271363_0:117:2249:1382_1920x0_80_0_0_0462d21a7b08cb6642d4993e15e969fb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – ПРАЙМ. Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, сообщала ранее Росавиация. "Прибыл в 15.18 мск, вылет запланирован на 17.50 мск. Ситуация продолжает оставаться на контроле Уральской транспортной прокуратуры", – сказала собеседница агентства.
https://1prime.ru/20250826/samolet-861246055.html
нижневартовск
лондон
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271363_124:0:2123:1499_1920x0_80_0_0_e7ceee4a51dda99f44c9dcf5451bb46b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижневартовск, лондон, пекин, air china, росавиация
Нижневартовск, ЛОНДОН, Пекин, Air China, Росавиация
Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске
Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске в ХМАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – ПРАЙМ. Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, сообщала ранее Росавиация.
"Прибыл в 15.18 мск, вылет запланирован на 17.50 мск. Ситуация продолжает оставаться на контроле Уральской транспортной прокуратуры", – сказала собеседница агентства.
Борт Лондон-Пекин вынужденно сел в Нижневартовске