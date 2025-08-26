https://1prime.ru/20250826/bort-861271615.html

Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске

Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске - 26.08.2025, ПРАЙМ

Резервный борт Air China приземлился в Нижневартовске

Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T15:38+0300

2025-08-26T15:38+0300

2025-08-26T15:38+0300

нижневартовск

лондон

пекин

air china

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271363_0:117:2249:1382_1920x0_80_0_0_0462d21a7b08cb6642d4993e15e969fb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – ПРАЙМ. Резервный борт авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, вылет запланирован на 17.50 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, сообщала ранее Росавиация. "Прибыл в 15.18 мск, вылет запланирован на 17.50 мск. Ситуация продолжает оставаться на контроле Уральской транспортной прокуратуры", – сказала собеседница агентства.

https://1prime.ru/20250826/samolet-861246055.html

нижневартовск

лондон

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нижневартовск, лондон, пекин, air china, росавиация