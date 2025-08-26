Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.08.2025 Ли Чжэ Мён: для решения проблемы КНДР нужен "мудрый" подход
Ли Чжэ Мён: для решения проблемы КНДР нужен "мудрый" подход
Санкции и попытки подавления КНДР не позволяют снизить угрозы безопасности на Корейском полуострове, для решения проблемы требуется "мудрый" подход, заявил... | 26.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Санкции и попытки подавления КНДР не позволяют снизить угрозы безопасности на Корейском полуострове, для решения проблемы требуется "мудрый" подход, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. "Мы предпринимали усилия, чтобы сдержать Северную Корею и применять санкции, однако результатом стало продолжающееся развитие Северной Кореей ее ядерной и ракетной программ", - признал он во время выступления в Вашингтоне. По его оценке, Пхеньян находится на "заключительных этапах" разработки межконтинентальных баллистических ракет, а также способен создавать по 10-20 единиц ядерного оружия ежегодно. Ли Чжэ Мён выразил уверенность в том, что для снижения рисков безопасности в регионе необходим поиск "реалистичного пути", который позволил бы предотвратить дальнейшее развитие ядерной и ракетной программ КНДР, но при этом не представлял бы угрозу для самого Пхеньяна. "Мы не можем решить проблему, просто подавляя Северную Корею. Нам нужна мудрость в управлении ситуацией", - заключил политик.
02:38 26.08.2025
 
Ли Чжэ Мён: для решения проблемы КНДР нужен "мудрый" подход

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён: для решения проблемы безопасности нужен "мудрый" подход

ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Санкции и попытки подавления КНДР не позволяют снизить угрозы безопасности на Корейском полуострове, для решения проблемы требуется "мудрый" подход, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
"Мы предпринимали усилия, чтобы сдержать Северную Корею и применять санкции, однако результатом стало продолжающееся развитие Северной Кореей ее ядерной и ракетной программ", - признал он во время выступления в Вашингтоне.
По его оценке, Пхеньян находится на "заключительных этапах" разработки межконтинентальных баллистических ракет, а также способен создавать по 10-20 единиц ядерного оружия ежегодно.
Ли Чжэ Мён выразил уверенность в том, что для снижения рисков безопасности в регионе необходим поиск "реалистичного пути", который позволил бы предотвратить дальнейшее развитие ядерной и ракетной программ КНДР, но при этом не представлял бы угрозу для самого Пхеньяна.
"Мы не можем решить проблему, просто подавляя Северную Корею. Нам нужна мудрость в управлении ситуацией", - заключил политик.
 
