https://1prime.ru/20250826/defekty-861254905.html

ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"

ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов" - 26.08.2025, ПРАЙМ

ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"

Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T11:04+0300

2025-08-26T11:04+0300

2025-08-26T11:04+0300

бизнес

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/76559/09/765590940_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c8102f43bb26e3d078fa6b14baec082b.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14 "Суперджетов" (модификация RRJ-95), их эксплуатанты по предписанию Росавиации проводят проверку бортов, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В процессе эксплуатации ВС типа RRJ-95 выявлено отклонение от конструкторской документации в виде отсутствия крепежа по стыку стрингеров 42-44 с балкой дублером шпангоута 12 отсека Ф2 фюзеляжа (крепеж между кабиной пилотов и передней дверью самолета - ред.). По результатам анализа производственной документации выявлено, что данное несоответствие потенциально могло быть допущено на ВС с серийными номерами 95104-95117", - следует из письма "Яковлева" в адрес Росавиации от 15 мая 2025 года. В письме подчеркивается необходимость проведения проверки указанных самолетов по специально разработанному "Яковлевым" бюллетеню, так как подобный дефект может повлиять на летную годность. Согласно данным реестра на портале russianplanes.net, авиакомпании на данный момент эксплуатируют семь из 14 указанных лайнеров: пять бортов использует "Ямал" и по одному - "Россия" и "Азимут". Росавиация 1 августа выпустила для них предписание. "Эксплуатирующим организациям и организациям по техническому обслуживанию: на ближайшей форме периодического технической обслуживания для самолетов RRJ-95 с серийными номерами 95104-95117 выполнить инспекционные работы по обязательному сервисному бюллетеню", - следует из документа, с которым также ознакомилось РИА Новости. Перевозчикам необходимо ограничить полеты указанных бортов при обнаружении таких дефектов, подчеркнули в Росавиации.

https://1prime.ru/20250417/samolet-856787051.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росавиация