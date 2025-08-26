https://1prime.ru/20250826/defekty-861254905.html
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов" - 26.08.2025, ПРАЙМ
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"
Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T11:04+0300
2025-08-26T11:04+0300
2025-08-26T11:04+0300
бизнес
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76559/09/765590940_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c8102f43bb26e3d078fa6b14baec082b.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14 "Суперджетов" (модификация RRJ-95), их эксплуатанты по предписанию Росавиации проводят проверку бортов, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В процессе эксплуатации ВС типа RRJ-95 выявлено отклонение от конструкторской документации в виде отсутствия крепежа по стыку стрингеров 42-44 с балкой дублером шпангоута 12 отсека Ф2 фюзеляжа (крепеж между кабиной пилотов и передней дверью самолета - ред.). По результатам анализа производственной документации выявлено, что данное несоответствие потенциально могло быть допущено на ВС с серийными номерами 95104-95117", - следует из письма "Яковлева" в адрес Росавиации от 15 мая 2025 года. В письме подчеркивается необходимость проведения проверки указанных самолетов по специально разработанному "Яковлевым" бюллетеню, так как подобный дефект может повлиять на летную годность. Согласно данным реестра на портале russianplanes.net, авиакомпании на данный момент эксплуатируют семь из 14 указанных лайнеров: пять бортов использует "Ямал" и по одному - "Россия" и "Азимут". Росавиация 1 августа выпустила для них предписание. "Эксплуатирующим организациям и организациям по техническому обслуживанию: на ближайшей форме периодического технической обслуживания для самолетов RRJ-95 с серийными номерами 95104-95117 выполнить инспекционные работы по обязательному сервисному бюллетеню", - следует из документа, с которым также ознакомилось РИА Новости. Перевозчикам необходимо ограничить полеты указанных бортов при обнаружении таких дефектов, подчеркнули в Росавиации.
https://1prime.ru/20250417/samolet-856787051.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76559/09/765590940_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_1868018047bd46103a4235c7334f4c42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"
ОАК выявила дефекты у 14 SSJ-100, их эксплуатанты проводят проверку
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14 "Суперджетов" (модификация RRJ-95), их эксплуатанты по предписанию Росавиации проводят проверку бортов, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В процессе эксплуатации ВС типа RRJ-95 выявлено отклонение от конструкторской документации в виде отсутствия крепежа по стыку стрингеров 42-44 с балкой дублером шпангоута 12 отсека Ф2 фюзеляжа (крепеж между кабиной пилотов и передней дверью самолета - ред.). По результатам анализа производственной документации выявлено, что данное несоответствие потенциально могло быть допущено на ВС с серийными номерами 95104-95117", - следует из письма "Яковлева" в адрес Росавиации от 15 мая 2025 года.
В письме подчеркивается необходимость проведения проверки указанных самолетов по специально разработанному "Яковлевым" бюллетеню, так как подобный дефект может повлиять на летную годность.
Согласно данным реестра на портале russianplanes.net, авиакомпании на данный момент эксплуатируют семь из 14 указанных лайнеров: пять бортов использует "Ямал" и по одному - "Россия" и "Азимут".
Росавиация 1 августа выпустила для них предписание. "Эксплуатирующим организациям и организациям по техническому обслуживанию: на ближайшей форме периодического технической обслуживания для самолетов RRJ-95 с серийными номерами 95104-95117 выполнить инспекционные работы по обязательному сервисному бюллетеню", - следует из документа, с которым также ознакомилось РИА Новости.
Перевозчикам необходимо ограничить полеты указанных бортов при обнаружении таких дефектов, подчеркнули в Росавиации.
Сертификацию импортозамещенного самолета SSJ New перенесли на 2026 год