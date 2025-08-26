Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/defekty-861254905.html
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов" - 26.08.2025, ПРАЙМ
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"
Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T11:04+0300
2025-08-26T11:04+0300
бизнес
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76559/09/765590940_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c8102f43bb26e3d078fa6b14baec082b.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14 "Суперджетов" (модификация RRJ-95), их эксплуатанты по предписанию Росавиации проводят проверку бортов, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В процессе эксплуатации ВС типа RRJ-95 выявлено отклонение от конструкторской документации в виде отсутствия крепежа по стыку стрингеров 42-44 с балкой дублером шпангоута 12 отсека Ф2 фюзеляжа (крепеж между кабиной пилотов и передней дверью самолета - ред.). По результатам анализа производственной документации выявлено, что данное несоответствие потенциально могло быть допущено на ВС с серийными номерами 95104-95117", - следует из письма "Яковлева" в адрес Росавиации от 15 мая 2025 года. В письме подчеркивается необходимость проведения проверки указанных самолетов по специально разработанному "Яковлевым" бюллетеню, так как подобный дефект может повлиять на летную годность. Согласно данным реестра на портале russianplanes.net, авиакомпании на данный момент эксплуатируют семь из 14 указанных лайнеров: пять бортов использует "Ямал" и по одному - "Россия" и "Азимут". Росавиация 1 августа выпустила для них предписание. "Эксплуатирующим организациям и организациям по техническому обслуживанию: на ближайшей форме периодического технической обслуживания для самолетов RRJ-95 с серийными номерами 95104-95117 выполнить инспекционные работы по обязательному сервисному бюллетеню", - следует из документа, с которым также ознакомилось РИА Новости. Перевозчикам необходимо ограничить полеты указанных бортов при обнаружении таких дефектов, подчеркнули в Росавиации.
https://1prime.ru/20250417/samolet-856787051.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76559/09/765590940_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_1868018047bd46103a4235c7334f4c42.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, росавиация
Бизнес, Росавиация
11:04 26.08.2025
 
ОАК выявила конструктивные дефекты у 14 "Суперджетов"

ОАК выявила дефекты у 14 SSJ-100, их эксплуатанты проводят проверку

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк#Самолет Sukhoi Superjet 100
#Самолет Sukhoi Superjet 100 - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) выявил дефекты в конструкции фюзеляжей 14 "Суперджетов" (модификация RRJ-95), их эксплуатанты по предписанию Росавиации проводят проверку бортов, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В процессе эксплуатации ВС типа RRJ-95 выявлено отклонение от конструкторской документации в виде отсутствия крепежа по стыку стрингеров 42-44 с балкой дублером шпангоута 12 отсека Ф2 фюзеляжа (крепеж между кабиной пилотов и передней дверью самолета - ред.). По результатам анализа производственной документации выявлено, что данное несоответствие потенциально могло быть допущено на ВС с серийными номерами 95104-95117", - следует из письма "Яковлева" в адрес Росавиации от 15 мая 2025 года.
В письме подчеркивается необходимость проведения проверки указанных самолетов по специально разработанному "Яковлевым" бюллетеню, так как подобный дефект может повлиять на летную годность.
Согласно данным реестра на портале russianplanes.net, авиакомпании на данный момент эксплуатируют семь из 14 указанных лайнеров: пять бортов использует "Ямал" и по одному - "Россия" и "Азимут".
Росавиация 1 августа выпустила для них предписание. "Эксплуатирующим организациям и организациям по техническому обслуживанию: на ближайшей форме периодического технической обслуживания для самолетов RRJ-95 с серийными номерами 95104-95117 выполнить инспекционные работы по обязательному сервисному бюллетеню", - следует из документа, с которым также ознакомилось РИА Новости.
Перевозчикам необходимо ограничить полеты указанных бортов при обнаружении таких дефектов, подчеркнули в Росавиации.
Sukhoi Superjet
Сертификацию импортозамещенного самолета SSJ New перенесли на 2026 год
17 апреля, 16:32
 
БизнесРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала