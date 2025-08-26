https://1prime.ru/20250826/dolg-861238430.html

Долг блогера Белоцерковской за фейки о ВС России вырос в 13 раз

МОСКВА, 26 августа – ПРАЙМ. Долг блогера-иноагента Вероники Белоцерковской, заочно осужденной за фейки о ВС РФ, превышает 47,1 миллиона рублей; по сравнению с прошлым годом он вырос в 13 раз, следует из материалов судебных приставов и информации сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на документы сообщало, что у Белоцерковской числился долг по взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, налогам, а также административным штрафам и коммунальным платежам в 3,65 миллиона рублей. Задолженность у ее ИП составляла почти 8 тысяч рублей. На конец августа 2025 года долг Белоцерковской вырос до 47,1 миллиона рублей. Как следует из материалов, петербургские приставы с 2023 года по 2025 год возбудили на Белоцерковскую восемь исполнительных производств. Пять из них касаются "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц", по ним блогер должна свыше 46,9 миллиона рублей. При этом одно из производств касается взыскания 43,4 миллиона рублей, оно было возбуждено на основании судебного решения. Согласно судебным документам, фирма "Бонус-Эдвайзер", в числе учредителей которой ранее была сама Белоцерковская, обратилась в суд, чтобы взыскать с блогера задолженность по договору займа в размере 44,3 миллиона рублей, из которых 32,2 миллиона рублей – сумма займа, 10,5 миллиона рублей – проценты, а 1,6 миллиона рублей - неустойка. Кроме того, приставы ГМУ ФССП, в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, взыскивают с апреля этого года с Белоцерковской "налоги и сборы, включая пени". Сумма задолженности превышает 59,6 тысячи рублей, а за то, что блогер вовремя не выплатила долг, ей начислили еще 4,1 тысячи рублей исполнительского сбора. Налоги с Белоцерковской также пытаются взыскать и петербургские приставы: по исполнительному производству, возбужденному в мае 2024 года, она должна 81,4 тысячи рублей и 5,7 тысячи рублей исполнительского сбора. По информации сервиса "БИР-Аналитик", с 2010 года у Белоцерковской был ИП, но счета попали под блокировку по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". По данным сервиса, размер отрицательного сальдо ЕНС Белоцерковской составляет более 64,9 тысячи рублей. Вместе с тем, Белоцерковская с 2023 года не может погасить долг "по платежам за газ тепло и электроэнергию" в 361 рубль. В феврале Басманный суд заочно приговорил блогера к девяти годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Дело слушалось заочно, обвиняемая объявлена в международный розыск. Ее защищала адвокат по назначению. Как установил суд, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская из-за границы разместила в Instagram (владелец платформы, компания Meta, запрещен в России как экстремистская организация) на своей личной странице три публикации. В рамках дела было арестовано имущество Белоцерковской в России на 153 миллиона рублей. Кроме этого, в октябре блогер была во второй раз оштрафована Петроградским районным судом Петербурга на 35 тысяч рублей за публикацию в Telegram без указания статуса иноагента. Ранее она была также оштрафована на 35 тысяч рублей за нарушение обязанностей иностранного агента, так как вовремя не предоставила отчеты в Минюст.

