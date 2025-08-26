https://1prime.ru/20250826/dollar-861244866.html
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро на фоне опасений по поводу ФРС
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро на фоне опасений по поводу ФРС - 26.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро на фоне опасений по поводу ФРС
Доллар во вторник утром дорожает к иене и дешевеет к евро на фоне опасений рынков вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после того, как... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:36+0300
2025-08-26T08:36+0300
2025-08-26T08:36+0300
экономика
рынок
торги
сша
дональд трамп
джером пауэлл
федрезерв
conference board
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861244658_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_90c710d71523d9931bd7619fd52d1d95.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Доллар во вторник утром дорожает к иене и дешевеет к евро на фоне опасений рынков вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после того, как американский президент Дональд Трамп отстранил одного из членов совета управляющих регулятора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1631 доллара с 1,162 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,84 иены с уровня прошлого закрытия в 147,79 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 98,38 пункта. Ранее Трамп отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям. Инвесторы полагают, что это может стать сигналом к изменению политики регулятора, поскольку ранее Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, призывая к снижению учетной ставки. "Рынки не паникуют, но они перестраиваются, и более раннее снижение ставок представляется более вероятным после ухода Кук. Но речь идет не только о снижении ставок, но и о независимости ФРС и растущих институциональных рисках в США", - цитирует агентство Рейтер слова инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). Инвесторы также ожидают публикацию статистики из США позднее во вторник. Согласно прогнозу аналитиков, индекс доверия потребителей в Штатах от аналитической Conference Board в августе сократился до 96,4 пункта с 97,2 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250826/indeksy-861243189.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861244658_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68505e1f121a202f82515a1316399d71.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федрезерв, conference board
Экономика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федрезерв, Conference Board
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро на фоне опасений по поводу ФРС
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро на опасениях за политику ФРС США
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Доллар во вторник утром дорожает к иене и дешевеет к евро на фоне опасений рынков вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после того, как американский президент Дональд Трамп отстранил одного из членов совета управляющих регулятора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1631 доллара с 1,162 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,84 иены с уровня прошлого закрытия в 147,79 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 98,38 пункта.
Ранее Трамп отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально" преступном поведении. Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения по ипотечным соглашениям.
Инвесторы полагают, что это может стать сигналом к изменению политики регулятора, поскольку ранее Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, призывая к снижению учетной ставки.
"Рынки не паникуют, но они перестраиваются, и более раннее снижение ставок представляется более вероятным после ухода Кук. Но речь идет не только о снижении ставок, но и о независимости ФРС и растущих институциональных рисках в США", - цитирует агентство Рейтер слова инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
Инвесторы также ожидают публикацию статистики из США позднее во вторник. Согласно прогнозу аналитиков, индекс доверия потребителей в Штатах от аналитической Conference Board в августе сократился до 96,4 пункта с 97,2 пункта месяцем ранее.
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за биржами США