Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях за независимость ФРС

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, инвесторы оценивают ситуацию с возможной отставкой одного из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США под давлением президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.04 мск курс евро к доллару растёт до 1,1622 доллара с 1,1620 доллара за евро на предыдущем закрытии., курс доллара к иене уменьшается до 147,56 иены с уровня прошлого закрытия в 147,79 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращается на 0,04%, до 98,41 пункта. Ранее Трамп заявил, что отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. При этом сама Кук отказалась покидать свой пост, заявив в СМИ, что "продолжит исполнять свои обязанности и помогать американской экономике". "Увольнение Кук усиливает опасения по поводу независимости ФРС... Если Трамп добьется успеха, это означает, что у него потенциально может быть четыре члена совета, разделяющих его точку зрения", - комментирует ситуацию стратег National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril), чьи слова передает агентство Блумберг. Трамп ранее также неоднократно критиковал и самого главу Федрезерва Джерома Пауэлла, призывая к снижению учётной ставки. Позднее во вторник рынки ожидают публикацию макростатистики. Согласно прогнозу аналитиков, индекс доверия потребителей в Штатах сократился до 96,4 пункта с 97,2 пункта месяцем ранее.

