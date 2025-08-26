Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Джаббаров рассказал о росте товарооборота Азербайджана и США - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861278075.html
Джаббаров рассказал о росте товарооборота Азербайджана и США
Джаббаров рассказал о росте товарооборота Азербайджана и США - 26.08.2025, ПРАЙМ
Джаббаров рассказал о росте товарооборота Азербайджана и США
Товарооборот Азербайджана с США в первом полугодии 2025 года вырос на 60% в годовом выражении, заявил министр экономики республики Михаил Джаббаров на... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T17:25+0300
2025-08-26T17:27+0300
россия
мировая экономика
азербайджан
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/87/765528788_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_1fe1a8a694ac17dde7acf194e9be9df0.jpg
БАКУ, 26 авг - ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с США в первом полугодии 2025 года вырос на 60% в годовом выражении, заявил министр экономики республики Михаил Джаббаров на специальном заседании кабинета министров, посвященном визиту президента Азербайджана в Вашингтон. "За январь-июнь 2025 года товарооборот между Азербайджаном и США вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Договорно-правовую базу азербайджано-американских экономических отношений составляют 87 документов, подписанных за прошедший период", - отметил азербайджанский министр. По его словам, в 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и США составил 1,7 миллиарда долларов, в том числе импорт – 1,6 миллиарда долларов, экспорт – 135 миллионов долларов. По сравнению с 2023 годом товарооборот в 2024 году увеличился на 94%. "США заняли 5-е место во внешнеторговом обороте Азербайджана, в том числе 4-е по импорту и 24-е по экспорту", - отметил Джаббаров.
https://1prime.ru/20250825/erdogan-861234354.html
азербайджан
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/87/765528788_66:0:1434:1026_1920x0_80_0_0_0774856dc753828ae89efc7bafc49ffc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, азербайджан, сша, вашингтон
РОССИЯ, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, США, ВАШИНГТОН
17:25 26.08.2025 (обновлено: 17:27 26.08.2025)
 
Джаббаров рассказал о росте товарооборота Азербайджана и США

Джаббаров: товарооборот Азербайджана с США в первой половине 2025 года вырос на 60%

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Флаг Азербайджана. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАКУ, 26 авг - ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с США в первом полугодии 2025 года вырос на 60% в годовом выражении, заявил министр экономики республики Михаил Джаббаров на специальном заседании кабинета министров, посвященном визиту президента Азербайджана в Вашингтон.
"За январь-июнь 2025 года товарооборот между Азербайджаном и США вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Договорно-правовую базу азербайджано-американских экономических отношений составляют 87 документов, подписанных за прошедший период", - отметил азербайджанский министр.
По его словам, в 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и США составил 1,7 миллиарда долларов, в том числе импорт – 1,6 миллиарда долларов, экспорт – 135 миллионов долларов. По сравнению с 2023 годом товарооборот в 2024 году увеличился на 94%.
"США заняли 5-е место во внешнеторговом обороте Азербайджана, в том числе 4-е по импорту и 24-е по экспорту", - отметил Джаббаров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Эрдоган рассказал о пользе проекта Зангезурского коридора
Вчера, 21:53
 
РОССИЯМировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНСШАВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала