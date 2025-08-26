https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861278075.html

Джаббаров рассказал о росте товарооборота Азербайджана и США

россия

мировая экономика

азербайджан

сша

вашингтон

БАКУ, 26 авг - ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана с США в первом полугодии 2025 года вырос на 60% в годовом выражении, заявил министр экономики республики Михаил Джаббаров на специальном заседании кабинета министров, посвященном визиту президента Азербайджана в Вашингтон. "За январь-июнь 2025 года товарооборот между Азербайджаном и США вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Договорно-правовую базу азербайджано-американских экономических отношений составляют 87 документов, подписанных за прошедший период", - отметил азербайджанский министр. По его словам, в 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и США составил 1,7 миллиарда долларов, в том числе импорт – 1,6 миллиарда долларов, экспорт – 135 миллионов долларов. По сравнению с 2023 годом товарооборот в 2024 году увеличился на 94%. "США заняли 5-е место во внешнеторговом обороте Азербайджана, в том числе 4-е по импорту и 24-е по экспорту", - отметил Джаббаров.

