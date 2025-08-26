https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861278711.html

Ипотечное кредитование в России в июле выросло на 0,7 процента

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в июле выросло на 0,7% после 0,6% в июне, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в июле". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти (0,7% после 0,6% в июне)", - сказано в материалах. Регулятор отмечает, что этот показатель сопоставим со среднемесячным приростом за второе полугодие 2024 года (0,5%), когда уже перестала действовать массовая льготная ипотека. Указывается, что ипотечный портфель на балансе банков также увеличился на 0,9% после 0,7% в июне. Объемы выдач ипотеки выросли на 15% - до 356 миллиардов рублей после 309 миллиардов рублей в июне. По данным регулятора, основной объем кредитов - примерно 85%, по прежнему выдается по госпрограммам, в частности на семейную ипотеку пришлось 256 миллиардов рублей после 220 миллиардов рублей в июне. "Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими (примерно 60 миллиардов рублей) в условиях высоких ставок. В конце июля средняя ставка по рыночным программам составляла 23,1% (по сравнению с концом июня она уменьшилась на 1,8 п.п.)", - подчеркивает регулятор.

