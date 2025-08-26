https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861279193.html
Nissan прекратил выпуск спорткара R35 GT-R
Nissan прекратил выпуск спорткара R35 GT-R
2025-08-26T17:40+0300
ТОКИО, 26 авг – ПРАЙМ. Последний спорткар R35 GT-R японского автоконцерна Nissan Motor сошел с конвейера на заводе в префектуре Тотиги, производитель объявил о прекращении выпуска автомобиля через 18 лет после начала производства, сообщает пресс-служба Nissan. "За эти 18 лет было выпущено около 48 тысяч R35 GT-R, покоривших поклонников по всему миру как культовый высокопроизводительный спортивный автомобиль. Последний автомобиль, Premium edition T-Spec в цвете Midnight Purple, будет доставлен покупателю в Японии", - отмечается в пресс-релизе автопроизводителя. В документе подчеркивается, что R35 GT-R добился множества блестящих достижений на многочисленных трассах в автоспорте, в частности, одержал победу в пяти гонках класса GT500 и трех гонках класса GT300 в чемпионате SUPER GT, а также в классе Blancpain GT Series Pro-Am 2013 года и 12-часовой гонке Bathurst в 2015 году. Кроме того автомобиль этой модели одержал пять побед в серии Super Taikyu. "Поклонники GT-R, это не окончательное прощание с GT-R. Мы стремимся вернуться к вам однажды, но имя GT-R связано с высокими ожиданиями и предназначено для поистине особенных автомобилей. R35 поднял планку ещё выше, поэтому мы просим вас проявить терпение. Хотя точные планы пока ещё не утверждены, GT-R будет развиваться и вернётся", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора автоконцерна Ивана Эспиносы.
