Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nissan прекратил выпуск спорткара R35 GT-R - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861279193.html
Nissan прекратил выпуск спорткара R35 GT-R
Nissan прекратил выпуск спорткара R35 GT-R - 26.08.2025, ПРАЙМ
Nissan прекратил выпуск спорткара R35 GT-R
Последний спорткар R35 GT-R японского автоконцерна Nissan Motor сошел с конвейера на заводе в префектуре Тотиги, производитель объявил о прекращении выпуска... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T17:40+0300
2025-08-26T17:40+0300
бизнес
промышленность
nissan
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861278355_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_332d57b10456d8fb5a0ca932bc963e1b.jpg
ТОКИО, 26 авг – ПРАЙМ. Последний спорткар R35 GT-R японского автоконцерна Nissan Motor сошел с конвейера на заводе в префектуре Тотиги, производитель объявил о прекращении выпуска автомобиля через 18 лет после начала производства, сообщает пресс-служба Nissan. "За эти 18 лет было выпущено около 48 тысяч R35 GT-R, покоривших поклонников по всему миру как культовый высокопроизводительный спортивный автомобиль. Последний автомобиль, Premium edition T-Spec в цвете Midnight Purple, будет доставлен покупателю в Японии", - отмечается в пресс-релизе автопроизводителя. В документе подчеркивается, что R35 GT-R добился множества блестящих достижений на многочисленных трассах в автоспорте, в частности, одержал победу в пяти гонках класса GT500 и трех гонках класса GT300 в чемпионате SUPER GT, а также в классе Blancpain GT Series Pro-Am 2013 года и 12-часовой гонке Bathurst в 2015 году. Кроме того автомобиль этой модели одержал пять побед в серии Super Taikyu. "Поклонники GT-R, это не окончательное прощание с GT-R. Мы стремимся вернуться к вам однажды, но имя GT-R связано с высокими ожиданиями и предназначено для поистине особенных автомобилей. R35 поднял планку ещё выше, поэтому мы просим вас проявить терпение. Хотя точные планы пока ещё не утверждены, GT-R будет развиваться и вернётся", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора автоконцерна Ивана Эспиносы.
https://1prime.ru/20250826/avto-861263046.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861278355_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5b5f9734a4b4397ff6991ef06475c8c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, nissan, мировая экономика
Бизнес, Промышленность, Nissan, Мировая экономика
17:40 26.08.2025
 
Nissan прекратил выпуск спорткара R35 GT-R

Nissan прекратил выпуск спорткара R35 GT-R через 18 лет после начала производства

CC BY-SA 4.0 / RocketJohn / Cпорткар R35 GT-R японского автоконцерна Nissan Motor
Cпорткар R35 GT-R японского автоконцерна Nissan Motor - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Cпорткар R35 GT-R японского автоконцерна Nissan Motor. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / RocketJohn /
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 26 авг – ПРАЙМ. Последний спорткар R35 GT-R японского автоконцерна Nissan Motor сошел с конвейера на заводе в префектуре Тотиги, производитель объявил о прекращении выпуска автомобиля через 18 лет после начала производства, сообщает пресс-служба Nissan.
"За эти 18 лет было выпущено около 48 тысяч R35 GT-R, покоривших поклонников по всему миру как культовый высокопроизводительный спортивный автомобиль. Последний автомобиль, Premium edition T-Spec в цвете Midnight Purple, будет доставлен покупателю в Японии", - отмечается в пресс-релизе автопроизводителя.
В документе подчеркивается, что R35 GT-R добился множества блестящих достижений на многочисленных трассах в автоспорте, в частности, одержал победу в пяти гонках класса GT500 и трех гонках класса GT300 в чемпионате SUPER GT, а также в классе Blancpain GT Series Pro-Am 2013 года и 12-часовой гонке Bathurst в 2015 году. Кроме того автомобиль этой модели одержал пять побед в серии Super Taikyu.
"Поклонники GT-R, это не окончательное прощание с GT-R. Мы стремимся вернуться к вам однажды, но имя GT-R связано с высокими ожиданиями и предназначено для поистине особенных автомобилей. R35 поднял планку ещё выше, поэтому мы просим вас проявить терпение. Хотя точные планы пока ещё не утверждены, GT-R будет развиваться и вернётся", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора автоконцерна Ивана Эспиносы.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Снижение ключевой ставки не повлияло на авторынок, заявил Громак
13:34
 
БизнесПромышленностьNissanМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала