Стоимость доллара снижается к мировым валютам - 26.08.2025
Стоимость доллара снижается к мировым валютам
2025-08-26T17:53+0300
2025-08-26T17:53+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.39 мск курс евро к доллару рос до 1,166 доллара с 1,162 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 147,53 иены с уровня прошлого закрытия в 147,79 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28% - до 98,16 пункта. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне в 96,2 пункта. Трейдеры продолжают оценивать новости вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. При этом сама Кук отказалась покидать свой пост, заявив в СМИ, что "продолжит исполнять свои обязанности и помогать американской экономике". "На наш взгляд, проблемы с независимостью ФРС представляют собой явные риски снижения курса доллара", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Goldman Sachs.
сша
Новости
17:53 26.08.2025
 
Стоимость доллара снижается к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам после публикации макростатистики США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается по отношению к мировым валютам во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.39 мск курс евро к доллару рос до 1,166 доллара с 1,162 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 147,53 иены с уровня прошлого закрытия в 147,79 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28% - до 98,16 пункта.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 97,4 пункта с пересмотренного показателя июля в 98,7 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне в 96,2 пункта.
Трейдеры продолжают оценивать новости вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях.
При этом сама Кук отказалась покидать свой пост, заявив в СМИ, что "продолжит исполнять свои обязанности и помогать американской экономике".
"На наш взгляд, проблемы с независимостью ФРС представляют собой явные риски снижения курса доллара", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Goldman Sachs.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Курс юаня на 26 августа составил 11,18 рубля
