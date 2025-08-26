https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861282274.html
"Россети Сибирь" объявили тендеры на открытие кредитных линий
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Компания "Россети Сибирь" объявила ряд тендеров на открытие кредитных линий общей суммой в 10 миллиардов рублей, следует из данных портала госзакупок. ПАО "Россети Сибирь" во вторник объявило четыре аукциона "на право заключения кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии… для нужд ПАО "Россети Сибирь"". Лимит кредитных линий по аукционам – 2 и 3 миллиарда рублей, в совокупности - 10 миллиардов. "Заключение договора ВКЛ (возобновляемой кредитной линии – ред.) для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, рефинансирования ссудной задолженности", - говорится в техническом задании. Срок действия договоров – 60 месяцев. Подведение итогов аукционов намечено на 9 октября.
