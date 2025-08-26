Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россети Сибирь" объявили тендеры на открытие кредитных линий - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861282274.html
"Россети Сибирь" объявили тендеры на открытие кредитных линий
"Россети Сибирь" объявили тендеры на открытие кредитных линий - 26.08.2025, ПРАЙМ
"Россети Сибирь" объявили тендеры на открытие кредитных линий
Компания "Россети Сибирь" объявила ряд тендеров на открытие кредитных линий общей суммой в 10 миллиардов рублей, следует из данных портала госзакупок. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T18:25+0300
2025-08-26T18:25+0300
финансы
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861281985_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_95fcafeb5b34c806bce78397f76a061d.jpg
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Компания "Россети Сибирь" объявила ряд тендеров на открытие кредитных линий общей суммой в 10 миллиардов рублей, следует из данных портала госзакупок. ПАО "Россети Сибирь" во вторник объявило четыре аукциона "на право заключения кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии… для нужд ПАО "Россети Сибирь"". Лимит кредитных линий по аукционам – 2 и 3 миллиарда рублей, в совокупности - 10 миллиардов. "Заключение договора ВКЛ (возобновляемой кредитной линии – ред.) для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, рефинансирования ссудной задолженности", - говорится в техническом задании. Срок действия договоров – 60 месяцев. Подведение итогов аукционов намечено на 9 октября.
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861279878.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861281985_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_b1bc88b69cb33580d56c647a3e57f185.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес
Финансы, Бизнес
18:25 26.08.2025
 
"Россети Сибирь" объявили тендеры на открытие кредитных линий

"Россети Сибирь" объявили тендеры на открытие кредитных линий на 10 миллиардов рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Компания "Россети Сибирь" объявила ряд тендеров на открытие кредитных линий общей суммой в 10 миллиардов рублей, следует из данных портала госзакупок.
ПАО "Россети Сибирь" во вторник объявило четыре аукциона "на право заключения кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии… для нужд ПАО "Россети Сибирь"". Лимит кредитных линий по аукционам – 2 и 3 миллиарда рублей, в совокупности - 10 миллиардов.
"Заключение договора ВКЛ (возобновляемой кредитной линии – ред.) для финансирования производственно-хозяйственной деятельности, рефинансирования ссудной задолженности", - говорится в техническом задании.
Срок действия договоров – 60 месяцев.
Подведение итогов аукционов намечено на 9 октября.
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
"Транснефть" планирует увеличить поставки нефти на "Танеко" и "Таиф"
17:57
 
ФинансыБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала