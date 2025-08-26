Российский рынок акций снизился на 0,05 процента

https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861283833.html

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,05%, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,05%, до 2 885,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 184,6 пункта, а долларовый индекс РТС подрос на 0,15%, до 1 128,95 пункта.

