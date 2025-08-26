https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861283986.html

Курс рубля к юаню снизился на шесть копеек

Курс рубля к юаню снизился на шесть копеек

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,23 рубля.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 1,99%, до 66,86 доллара за баррель.Новый импульсЮань вырос на 0,55%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,15–11,23 рубля."Несмотря на период пиковых налоговых выплат, рубль не спешит укрепляться. Более того, в начале каждой недели наблюдались кратковременные скачки валютных курсов: стоимость юаня поднималась до 11,2-11,3 рубля, а доллара – ближе к 81. Это может свидетельствовать о нарастающей слабости российской валюты и возможном девальвационном импульсе по окончании налогового периода", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Сказываются фундаментальные факторы – снижение ключевой ставки и восстановление импортных потоков. Согласно данным ЦБ по платежному балансу, положительное сальдо текущего счета уменьшилось с 18 миллиардов долларов в I квартале до 7 миллиардов долларов во втором, добавил он."Дополнительную поддержку в настоящее время оказывают ежедневные продажи юаней ЦБ, но геополитическая неопределенность и снижение нефтяных цен ограничивают потенциал укрепления", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".Прогнозы"Национальная валюта может попытаться продолжить динамику понедельника – поддержка со стороны экспортеров, как минимум, удержит китайскую валюту в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля, а при благоприятных условиях может привести к отступлению юаня в район 11,1 рубля. Однако ближе к концу недели ожидаем изменение тенденции и переход юаня к росту с возможным возвращением в середину целевого коридора", - считает Богдан Зварич из ПСБ."В ближайшие дни налоговый фактор может сдерживать ослабление рубля. В среду ждем юань в диапазоне 11,1-11,3 рубля, доллар – в пределах 80-81 рубля",- рассказал Шепелев.

