Биржи Европы закрылись в минусе на фоне новостей из Франции

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в минусе на фоне политических новостей из Франции, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,6% - до 9 265,8 пункта, французский CAC 40 - на 1,7%, до 7 709,81 пункта, немецкий DAX - на 0,5%, до 24 152,87 пункта. Накануне премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. На этой неделе в четверг станет известна статистика по немецкому рынку труда. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне предыдущего месяца в 6,3%. Также в четверг станут известны предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно прогнозам, по итогам текущего месяца годовая инфляция ускорилась до 2,1% с 2% в июле.
