Минпромторг предложил ввести "российскую полку" в торговых залах - 26.08.2025
Минпромторг предложил ввести "российскую полку" в торговых залах
Минпромторг предложил ввести "российскую полку" в торговых залах - 26.08.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил ввести "российскую полку" в торговых залах
Минпромторг РФ предложил с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами, говорится в законопроекте | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T20:04+0300
2025-08-26T20:04+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76832/51/768325164_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_320f05833eb6352df61a6c79012cc6bc.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами, говорится в законопроекте министерства. "Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя ‎из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании... Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в документе. Высота размещения непродовольственных национальных товаров ‎на полке должна составлять от 80 до 160 сантиметров от поверхности пола. В июне текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости рассказал, что минимум и максимум объема товаров в законе о "российской полке" устанавливать не будут, квоту будет определять правительство в зависимости от объема производства конкретного товара. Объем российской продукции будет зависеть от мощностей производителей в определенном сегменте. Чекушов подчеркивал, что отечественные бренды должны стать привычными для россиян и восприниматься как товары высокого качества. В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.
бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
20:04 26.08.2025
 
Минпромторг предложил ввести "российскую полку" в торговых залах

Минпромторг предложил с 1 марта 2026 года размещать полки с российскими товарами

© fotolia.comСупермаркет
Супермаркет - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Супермаркет. Архивное фото
© fotolia.com
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами, говорится в законопроекте министерства.
"Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя ‎из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании... Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в документе.
Высота размещения непродовольственных национальных товаров ‎на полке должна составлять от 80 до 160 сантиметров от поверхности пола.
В июне текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости рассказал, что минимум и максимум объема товаров в законе о "российской полке" устанавливать не будут, квоту будет определять правительство в зависимости от объема производства конкретного товара. Объем российской продукции будет зависеть от мощностей производителей в определенном сегменте. Чекушов подчеркивал, что отечественные бренды должны стать привычными для россиян и восприниматься как товары высокого качества.
В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.
БизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
