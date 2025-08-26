https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861286827.html

Минпромторг предложил ввести "российскую полку" в торговых залах

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами, говорится в законопроекте министерства. "Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя ‎из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании... Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", - говорится в документе. Высота размещения непродовольственных национальных товаров ‎на полке должна составлять от 80 до 160 сантиметров от поверхности пола. В июне текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости рассказал, что минимум и максимум объема товаров в законе о "российской полке" устанавливать не будут, квоту будет определять правительство в зависимости от объема производства конкретного товара. Объем российской продукции будет зависеть от мощностей производителей в определенном сегменте. Чекушов подчеркивал, что отечественные бренды должны стать привычными для россиян и восприниматься как товары высокого качества. В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.

