Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АКОРТ оценили инициативу Минсельхоза о ценообразовании - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861289212.html
В АКОРТ оценили инициативу Минсельхоза о ценообразовании
В АКОРТ оценили инициативу Минсельхоза о ценообразовании - 26.08.2025, ПРАЙМ
В АКОРТ оценили инициативу Минсельхоза о ценообразовании
Высокая обязательная доля долгосрочных контрактов между сетями и производителями несет риски для стабильной работы потребительского сектора, в то же время... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T20:37+0300
2025-08-26T20:37+0300
рф
ведомости
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861289060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_691deec159d448ee672f1bbf661ebe01.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Высокая обязательная доля долгосрочных контрактов между сетями и производителями несет риски для стабильной работы потребительского сектора, в то же время инициатива дает участникам рынка право на самостоятельное ценообразование, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что Минсельхоз РФ предложил поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов на некоторые продукты в долгосрочных контрактах. Такое изменение ведомство внесло в виде поправок в закон о торговле. Соответствующее письмо было направлено 21 августа в отраслевые союзы. "Предлагаемую инициативу еще предстоит оценить более детально, но безусловный плюс для всех участников рынка - право на самостоятельное ценообразование. При этом высокая обязательная доля долгосрочных контрактов между сетями и производителями несет риски для стабильной работы потребсектора", - поделился Богданов. Он также отметил, что доля таких договоров в течение года меняется в зависимости от сезонности, производственных возможностей и переговорных кампаний с поставщиками. Поэтому обязанность круглогодично обеспечить 80-90% продаж товаров в рамках долгосрочных контрактов по всем товарным категориям трудновыполнима. "К примеру, каждый год наступает период, когда заканчиваются запасы отечественных овощей борщевого набора", - добавил Богданов. По его словам, предлагаемая модель исключает из уравнения потребителя, который должен иметь широкий выбор и сам решать, какие товары ему покупать, а наличие множества факторов, влияющих на ценовую волатильность и издержки участников рынка, может, например, привести к ситуации, когда поставщикам будет невыгодно работать с легальной розницей.
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861286827.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861289060_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d24efea27be262ad1be2192ceef8480.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, ведомости, минсельхоз
РФ, Ведомости, Минсельхоз
20:37 26.08.2025
 
В АКОРТ оценили инициативу Минсельхоза о ценообразовании

АКОРТ: высокая доля долгосрочных контрактов между сетями и производителями несет риски

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатель в гипермаркете
Покупатель в гипермаркете - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Покупатель в гипермаркете. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Высокая обязательная доля долгосрочных контрактов между сетями и производителями несет риски для стабильной работы потребительского сектора, в то же время инициатива дает участникам рынка право на самостоятельное ценообразование, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что Минсельхоз РФ предложил поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов на некоторые продукты в долгосрочных контрактах. Такое изменение ведомство внесло в виде поправок в закон о торговле. Соответствующее письмо было направлено 21 августа в отраслевые союзы.
"Предлагаемую инициативу еще предстоит оценить более детально, но безусловный плюс для всех участников рынка - право на самостоятельное ценообразование. При этом высокая обязательная доля долгосрочных контрактов между сетями и производителями несет риски для стабильной работы потребсектора", - поделился Богданов.
Он также отметил, что доля таких договоров в течение года меняется в зависимости от сезонности, производственных возможностей и переговорных кампаний с поставщиками. Поэтому обязанность круглогодично обеспечить 80-90% продаж товаров в рамках долгосрочных контрактов по всем товарным категориям трудновыполнима. "К примеру, каждый год наступает период, когда заканчиваются запасы отечественных овощей борщевого набора", - добавил Богданов.
По его словам, предлагаемая модель исключает из уравнения потребителя, который должен иметь широкий выбор и сам решать, какие товары ему покупать, а наличие множества факторов, влияющих на ценовую волатильность и издержки участников рынка, может, например, привести к ситуации, когда поставщикам будет невыгодно работать с легальной розницей.
Супермаркет - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Минпромторг предложил ввести "российскую полку" в торговых залах
20:04
 
РФВедомостиМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала