В АКОРТ оценили инициативу Минсельхоза о ценообразовании

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Высокая обязательная доля долгосрочных контрактов между сетями и производителями несет риски для стабильной работы потребительского сектора, в то же время инициатива дает участникам рынка право на самостоятельное ценообразование, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что Минсельхоз РФ предложил поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов на некоторые продукты в долгосрочных контрактах. Такое изменение ведомство внесло в виде поправок в закон о торговле. Соответствующее письмо было направлено 21 августа в отраслевые союзы. "Предлагаемую инициативу еще предстоит оценить более детально, но безусловный плюс для всех участников рынка - право на самостоятельное ценообразование. При этом высокая обязательная доля долгосрочных контрактов между сетями и производителями несет риски для стабильной работы потребсектора", - поделился Богданов. Он также отметил, что доля таких договоров в течение года меняется в зависимости от сезонности, производственных возможностей и переговорных кампаний с поставщиками. Поэтому обязанность круглогодично обеспечить 80-90% продаж товаров в рамках долгосрочных контрактов по всем товарным категориям трудновыполнима. "К примеру, каждый год наступает период, когда заканчиваются запасы отечественных овощей борщевого набора", - добавил Богданов. По его словам, предлагаемая модель исключает из уравнения потребителя, который должен иметь широкий выбор и сам решать, какие товары ему покупать, а наличие множества факторов, влияющих на ценовую волатильность и издержки участников рынка, может, например, привести к ситуации, когда поставщикам будет невыгодно работать с легальной розницей.

