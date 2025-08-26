Одесский припортовый завод приватизируют

https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861293451.html
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Одесский припортовый завод, производивший удобрения, будет приватизирован, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Сегодня одобрили решение о приватизации Одесского припортового завода", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко. По словам премьера, государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 миллиарда гривен (около 110 миллионов долларов). Ранее завод занимался производством аммиака и карбида, но в 2022 году основное производство было остановлено, отметила Свириденко.
