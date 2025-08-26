https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861294350.html

Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования и присутствие в Арктике в течение следующих десяти лет, начиная с 2026 года, сообщает норвежское правительство. "Правительство потратит один миллиард норвежских крон (99 миллионов долларов - ред.) на полярные исследования и присутствие в Арктике. Правительство взяло на себя обязательство выделить один миллиард норвежских крон на финансирование исследований в Северном Ледовитом океане в течение следующих десяти лет, начиная с 2026 года", - говорится в пресс-релизе норвежского правительства. Отмечается, что в рамках проекта группа исследователей будет заниматься вопросами экосистем, климата, окружающей среды, развития бизнеса и безопасности. "Понимание Арктики критически важно для безопасности Норвегии. Норвегия является глазами и ушами НАТО на Севере, и многие страны хотят сотрудничать с нами в проводимых там исследованиях. В Арктике происходят серьезные изменения. Это касается всего - от климата, океанов и природы до обороны и безопасности. Поэтому важно, чтобы Норвегия продолжала оставаться в авангарде арктических исследований", - приводит ведомство слова премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре.

