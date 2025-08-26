Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования - 26.08.2025
Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования
Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования - 26.08.2025, ПРАЙМ
Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования
Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования и присутствие в Арктике в течение следующих десяти лет, начиная с 2026 года, сообщает норвежское | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T23:16+0300
2025-08-26T23:16+0300
технологии
норвегия
арктика
северный ледовитый океан
нато
мировая экономика
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования и присутствие в Арктике в течение следующих десяти лет, начиная с 2026 года, сообщает норвежское правительство. "Правительство потратит один миллиард норвежских крон (99 миллионов долларов - ред.) на полярные исследования и присутствие в Арктике. Правительство взяло на себя обязательство выделить один миллиард норвежских крон на финансирование исследований в Северном Ледовитом океане в течение следующих десяти лет, начиная с 2026 года", - говорится в пресс-релизе норвежского правительства. Отмечается, что в рамках проекта группа исследователей будет заниматься вопросами экосистем, климата, окружающей среды, развития бизнеса и безопасности. "Понимание Арктики критически важно для безопасности Норвегии. Норвегия является глазами и ушами НАТО на Севере, и многие страны хотят сотрудничать с нами в проводимых там исследованиях. В Арктике происходят серьезные изменения. Это касается всего - от климата, океанов и природы до обороны и безопасности. Поэтому важно, чтобы Норвегия продолжала оставаться в авангарде арктических исследований", - приводит ведомство слова премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре.
норвегия
арктика
северный ледовитый океан
технологии, норвегия, арктика, северный ледовитый океан, нато, мировая экономика
Технологии, НОРВЕГИЯ, АРКТИКА, Северный Ледовитый океан, НАТО, Мировая экономика
23:16 26.08.2025
 
Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования

Норвегия выделит $99 миллионов на полярные исследования и присутствие в Арктике

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Флаг Норвегии. Архивное фото
© fotolia.com / Marcel Schauer
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Норвегия выделит 99 миллионов долларов на полярные исследования и присутствие в Арктике в течение следующих десяти лет, начиная с 2026 года, сообщает норвежское правительство.
"Правительство потратит один миллиард норвежских крон (99 миллионов долларов - ред.) на полярные исследования и присутствие в Арктике. Правительство взяло на себя обязательство выделить один миллиард норвежских крон на финансирование исследований в Северном Ледовитом океане в течение следующих десяти лет, начиная с 2026 года", - говорится в пресс-релизе норвежского правительства.
Отмечается, что в рамках проекта группа исследователей будет заниматься вопросами экосистем, климата, окружающей среды, развития бизнеса и безопасности.
"Понимание Арктики критически важно для безопасности Норвегии. Норвегия является глазами и ушами НАТО на Севере, и многие страны хотят сотрудничать с нами в проводимых там исследованиях. В Арктике происходят серьезные изменения. Это касается всего - от климата, океанов и природы до обороны и безопасности. Поэтому важно, чтобы Норвегия продолжала оставаться в авангарде арктических исследований", - приводит ведомство слова премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре.
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики
24 августа, 15:04
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики
24 августа, 15:04
 
ТехнологииНОРВЕГИЯАРКТИКАСеверный Ледовитый океанНАТОМировая экономика
 
 
