https://1prime.ru/20250826/ekspert-861238822.html

Эксперт оценил кадастровую стоимость коммерческой недвижимости в Москве

Эксперт оценил кадастровую стоимость коммерческой недвижимости в Москве - 26.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил кадастровую стоимость коммерческой недвижимости в Москве

Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве по предварительным итогам проведенной в 2025 году госоценки вырастет в среднем на 8,5-15% в зависимости | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T03:17+0300

2025-08-26T03:17+0300

2025-08-26T03:17+0300

недвижимость

бизнес

экономика

москва

зеленоград

новая москва

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861238822.jpg?1756167476

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве по предварительным итогам проведенной в 2025 году госоценки вырастет в среднем на 8,5-15% в зависимости от типа объектов, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. Как уточнил он, в текущем году правительством Москвы проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, за исключением земельных участков. В настоящее время итоговый отчет оценки проходит проверку в Росреестре и будет опубликован после устранения замечаний ведомства, выявившего ряд недочетов в документе. Новые показатели кадастровой стоимости, которая служит базой для расчета налога на имущество, вступят в силу с 2026 года. "По предварительным данным, кадастровая стоимость в целом по Москве выросла во всех основных сегментах коммерческой недвижимости: гостиницы, офисы, склады, торговля. Средневзвешенный рост стоимости варьируется от примерно 7 до 16% в зависимости от типа объекта. Рост кадастровой стоимости показали подавляющее большинство объектов - от 88 до 99% объектов в разных группах", - сообщил Пивоварчик. В частности, по его словам, столичные гостиницы в среднем показали прирост кадастровой стоимости на 9%. Увеличение показателя продемонстрировали почти 89% гостиниц, но доля объектов с падением (примерно 11%) выше, чем в других сегментах. Кадастровая стоимость офисов в старых границах Москвы прибавила в среднем около 8,5%. По данным Consul Group, доля объектов с ростом - 96%, с падением – примерно 4%. За МКАД офисы прибавили в стоимости по кадастру 9,2%, доля подорожавших объектов также составила 96%. Рост на 11,5% продемонстрировали склады, выросла кадастровая стоимость почти 100% объектов в этой группе, отметил Пивоварчик. "Торговая недвижимость в старых границах столицы показала рост кадастровой стоимости примерно на 9-10%, дороже стали подавляющее большинство объектов. Сегмент стабилен, но без резких скачков. В Новой Москве плюс Зеленограде объекты торговли продемонстрировали самую значимую положительную динамику, их кадастровая стоимость, по предварительным данным, будет увеличена на 15%, что свидетельствует о быстром развитии торговой инфраструктуры в районах присоединенных территорий", - сообщил он. Также, по его словам, повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости фиксируется во всех административных округах, хотя темпы различаются. Наибольший рост наблюдается в Зеленограде (+16,5%), что может быть связано с развитием промышленных и логистических объектов. Центр, запад, север и северо-восток показывают рост в пределах 6-10%. В Восточном округе прирост достигает почти 10%, при этом более 96% объектов подорожали.

москва

зеленоград

новая москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, зеленоград, новая москва, росреестр