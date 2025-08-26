Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил кадастровую стоимость коммерческой недвижимости в Москве
Эксперт оценил кадастровую стоимость коммерческой недвижимости в Москве - 26.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил кадастровую стоимость коммерческой недвижимости в Москве
Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве по предварительным итогам проведенной в 2025 году госоценки вырастет в среднем на 8,5-15% в зависимости | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T03:17+0300
2025-08-26T03:17+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве по предварительным итогам проведенной в 2025 году госоценки вырастет в среднем на 8,5-15% в зависимости от типа объектов, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. Как уточнил он, в текущем году правительством Москвы проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, за исключением земельных участков. В настоящее время итоговый отчет оценки проходит проверку в Росреестре и будет опубликован после устранения замечаний ведомства, выявившего ряд недочетов в документе. Новые показатели кадастровой стоимости, которая служит базой для расчета налога на имущество, вступят в силу с 2026 года. "По предварительным данным, кадастровая стоимость в целом по Москве выросла во всех основных сегментах коммерческой недвижимости: гостиницы, офисы, склады, торговля. Средневзвешенный рост стоимости варьируется от примерно 7 до 16% в зависимости от типа объекта. Рост кадастровой стоимости показали подавляющее большинство объектов - от 88 до 99% объектов в разных группах", - сообщил Пивоварчик. В частности, по его словам, столичные гостиницы в среднем показали прирост кадастровой стоимости на 9%. Увеличение показателя продемонстрировали почти 89% гостиниц, но доля объектов с падением (примерно 11%) выше, чем в других сегментах. Кадастровая стоимость офисов в старых границах Москвы прибавила в среднем около 8,5%. По данным Consul Group, доля объектов с ростом - 96%, с падением – примерно 4%. За МКАД офисы прибавили в стоимости по кадастру 9,2%, доля подорожавших объектов также составила 96%. Рост на 11,5% продемонстрировали склады, выросла кадастровая стоимость почти 100% объектов в этой группе, отметил Пивоварчик. "Торговая недвижимость в старых границах столицы показала рост кадастровой стоимости примерно на 9-10%, дороже стали подавляющее большинство объектов. Сегмент стабилен, но без резких скачков. В Новой Москве плюс Зеленограде объекты торговли продемонстрировали самую значимую положительную динамику, их кадастровая стоимость, по предварительным данным, будет увеличена на 15%, что свидетельствует о быстром развитии торговой инфраструктуры в районах присоединенных территорий", - сообщил он. Также, по его словам, повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости фиксируется во всех административных округах, хотя темпы различаются. Наибольший рост наблюдается в Зеленограде (+16,5%), что может быть связано с развитием промышленных и логистических объектов. Центр, запад, север и северо-восток показывают рост в пределах 6-10%. В Восточном округе прирост достигает почти 10%, при этом более 96% объектов подорожали.  
03:17 26.08.2025
 
Эксперт оценил кадастровую стоимость коммерческой недвижимости в Москве

Consul Group: кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве вырастет на 8,5-15%

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве по предварительным итогам проведенной в 2025 году госоценки вырастет в среднем на 8,5-15% в зависимости от типа объектов, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик.
Как уточнил он, в текущем году правительством Москвы проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, за исключением земельных участков. В настоящее время итоговый отчет оценки проходит проверку в Росреестре и будет опубликован после устранения замечаний ведомства, выявившего ряд недочетов в документе. Новые показатели кадастровой стоимости, которая служит базой для расчета налога на имущество, вступят в силу с 2026 года.
"По предварительным данным, кадастровая стоимость в целом по Москве выросла во всех основных сегментах коммерческой недвижимости: гостиницы, офисы, склады, торговля. Средневзвешенный рост стоимости варьируется от примерно 7 до 16% в зависимости от типа объекта. Рост кадастровой стоимости показали подавляющее большинство объектов - от 88 до 99% объектов в разных группах", - сообщил Пивоварчик.
В частности, по его словам, столичные гостиницы в среднем показали прирост кадастровой стоимости на 9%. Увеличение показателя продемонстрировали почти 89% гостиниц, но доля объектов с падением (примерно 11%) выше, чем в других сегментах.
Кадастровая стоимость офисов в старых границах Москвы прибавила в среднем около 8,5%. По данным Consul Group, доля объектов с ростом - 96%, с падением – примерно 4%. За МКАД офисы прибавили в стоимости по кадастру 9,2%, доля подорожавших объектов также составила 96%.
Рост на 11,5% продемонстрировали склады, выросла кадастровая стоимость почти 100% объектов в этой группе, отметил Пивоварчик.
"Торговая недвижимость в старых границах столицы показала рост кадастровой стоимости примерно на 9-10%, дороже стали подавляющее большинство объектов. Сегмент стабилен, но без резких скачков. В Новой Москве плюс Зеленограде объекты торговли продемонстрировали самую значимую положительную динамику, их кадастровая стоимость, по предварительным данным, будет увеличена на 15%, что свидетельствует о быстром развитии торговой инфраструктуры в районах присоединенных территорий", - сообщил он.
Также, по его словам, повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости фиксируется во всех административных округах, хотя темпы различаются. Наибольший рост наблюдается в Зеленограде (+16,5%), что может быть связано с развитием промышленных и логистических объектов. Центр, запад, север и северо-восток показывают рост в пределах 6-10%. В Восточном округе прирост достигает почти 10%, при этом более 96% объектов подорожали.
 
 
