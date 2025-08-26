Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал пилота агродрона одной из самых высокооплачиваемых профессий - 26.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал пилота агродрона одной из самых высокооплачиваемых профессий
Пилот агродрона является одной из самых высокооплачиваемых профессий в сфере БАС, такие профессионалы могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в аграрный сезон,... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T06:46+0300
2025-08-26T06:46+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пилот агродрона является одной из самых высокооплачиваемых профессий в сфере БАС, такие профессионалы могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в аграрный сезон, рассказал РИА Новости гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. "Одной из самых высоких зарплат в сфере БАС можно назвать зарплату пилота агродрона. Он может зарабатывать до 300 тысяч рублей в аграрный сезон, обрабатывая сельхозугодья", - сказал Казаренко. По его словам, зарплаты специалистов в сфере беспилотных авиационных систем выше в Москве и Санкт-Петербурге, но при сравнении зарплат стоит смотреть не только на их уровень, но и на востребованность кадров. "Зарплаты в столицах и регионах могут отличаться в разы. Но мы предлагаем своим сотрудникам, которые работают на наших предприятиях, сопоставимые и даже в чем-то более привлекательные условия труда. При этом все цифры, которые мы называем, к примеру, по пилотам, получают у нас люди в Самарской области и не только", - добавил Казаренко. Он отметил, что регионы по уровню заработной платы начинают "подтягиваться" к Москве и борьба за квалифицированные кадры уже ведется. "Поэтому важно понимать, что на сегодня, если ты квалифицированный специалист, то твоя оплата труда ценится высоко и в Москве, и в регионах", - заверил топ-менеджер. При меняющихся потребностях в специалистах стабильно высокой остается потребность в слесарях-сборщиках и инженерах, а также растет потребность в эксплуатации беспилотных авиационных систем - пилотах, техниках по ремонту, аналитиках данных и всеми, кто связан со сценариями применения БАС. "Транспорт будущего", по словам Казаренко, планирует увеличивать количество людей в этом направлении. Он подчеркнул, что российские разработчики значительно продвинулись в вопросах импортозамещения, что может дать толчок к развитию категории новых конструкторов, новых технологов, которые уже работают и будут продолжать работать над перспективными типами и самих беспилотников, и их комплектующих. ﻿
06:46 26.08.2025
 
Эксперт назвал пилота агродрона одной из самых высокооплачиваемых профессий

Козаренко: пилот агродрона может зарабатывать до 300 тысяч рублей в аграрный сезон

