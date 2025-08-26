https://1prime.ru/20250826/es-861238232.html

ЕС в июле сократил импорт китайских легковушек в 12 раз

ЕС в июле сократил импорт китайских легковушек в 12 раз - 26.08.2025, ПРАЙМ

ЕС в июле сократил импорт китайских легковушек в 12 раз

Больше половины стран Евросоюза в июле сократили импорт китайских легковых авто по сравнению с предшествующим месяцем, при этом несколько государств показали... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T02:17+0300

2025-08-26T02:17+0300

2025-08-26T02:17+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

европа

бельгия

германия

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861238232.jpg?1756163856

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Больше половины стран Евросоюза в июле сократили импорт китайских легковых авто по сравнению с предшествующим месяцем, при этом несколько государств показали весьма заметный рост - например, Латвия увеличила ввоз в 12 раз в сравнении с июнем, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Всего в июле ЕС увеличил импорт китайского легкового автопрома на 24% по сравнению с июнем, до 1,813 миллиарда долларов. Крупнейшими покупателями китайских легковушек в Европе стали Бельгия (41% от июльского денежного импорта Евросоюзом таких авто), Германия (13%) и Италия (11%). Несмотря на положительную динамику по ЕС в целом, больше половины участников объединения снизили закупки: самую заметную отрицательную динамику китайские таможенники зафиксировали у Ирландии, импорт которой в месячном выражении просел в 6 раз, до 338,9 тысячи долларов. Помимо нее заметно просели также Мальта, чей импорт снизился втрое, до 15,5 тысяч долларов, и Австрия (вдвое, до 1,9 миллиона долларов). Зато нашлись такие государства, которые ввоз, напротив, нарастили, причем весьма заметными темпами. Например, Латвия, которая в июле была не самым крупным покупателем китайского автопрома, увеличила ввоз в 12 раз к июню, до 516 тысяч долларов. Кроме того, неплохая динамика была у Словении, чей импорт вырос втрое, до 53,8 миллиона долларов, и Люксембурга (также втрое, до 235,4 тысячи долларов).

европа

бельгия

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, европа, бельгия, германия, ес