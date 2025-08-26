Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
общество
2025
04:36 26.08.2025
 
СМИ: 1 сентября эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться

Торговый центр
Торговый центр. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Срок действия всех проверок эскалаторов и траволаторов в России истекает 1 сентября, и возможность их официального продления якобы отсутствует, пишет газета "Коммерсантъ".
“С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период”, — отмечается в статье.
Как сообщило издание, предыдущая система сертификации экспертных организаций была отменена, а новая так и не была разработана, из-за чего нет аккредитованных органов для проведения проверок объектов в торговых центрах.
 
Заголовок открываемого материала