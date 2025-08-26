https://1prime.ru/20250826/eskalatory-861239774.html
СМИ: 1 сентября эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться
СМИ: 1 сентября эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться - 26.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: 1 сентября эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Срок действия всех проверок эскалаторов и траволаторов в России истекает 1 сентября, и возможность их официального продления якобы | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T04:36+0300
2025-08-26T04:36+0300
2025-08-26T04:36+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83910/49/839104907_0:35:3519:2014_1920x0_80_0_0_5161af202a1229f71979b02d946acc8c.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Срок действия всех проверок эскалаторов и траволаторов в России истекает 1 сентября, и возможность их официального продления якобы отсутствует, пишет газета "Коммерсантъ".“С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период”, — отмечается в статье.Как сообщило издание, предыдущая система сертификации экспертных организаций была отменена, а новая так и не была разработана, из-за чего нет аккредитованных органов для проведения проверок объектов в торговых центрах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83910/49/839104907_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_c2828838b893a94b325a308ef0a12b66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
СМИ: 1 сентября эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться
"Коммерсант": эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Срок действия всех проверок эскалаторов и траволаторов в России истекает 1 сентября, и возможность их официального продления якобы отсутствует, пишет газета "Коммерсантъ
".
“С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период”, — отмечается в статье.
Как сообщило издание, предыдущая система сертификации экспертных организаций была отменена, а новая так и не была разработана, из-за чего нет аккредитованных органов для проведения проверок объектов в торговых центрах.