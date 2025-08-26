https://1prime.ru/20250826/estoniya-861251417.html
Эстония планирует потратить 200 миллионов евро на борьбу с беспилотниками
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Эстония планирует потратить 200 миллионов евро на оснащение границы с Россией средствами борьбы с беспилотниками, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро. Как сообщает телерадиокомпания ERR, которая приводит слова Таро, в планах МВД Эстонии сейчас стоит завершение строительства забора вдоль всей восточной границы, а затем – оснащение его всевозможными техническими средствами, в том числе и средствами радиоэлектронной борьбы. Эти средства, как заявил глава МВД, должны создать на границе "дроновую стену". "Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет – это сумма в районе 200 миллионов евро. То есть, чтобы понятно было – это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога – вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит", – сказал Таро. По данным ERR, пока же МВД планирует обсудить с главой минобороны возможность выдачи разрешения пограничникам перехватывать или сбивать низколетящие дроны.
МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам в Россию