ФАС оштрафовала "Сбербанк" и "Яндекс" за рекламу автокредита

11:20 26.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "Сбербанк" и "Яндекс" за размещение интернет-рекламы автокредита без предупреждающей фразы и назначила организациям штрафы в соответствии с КоАП РФ, сообщило ведомство.
"ФАС оштрафовала "Сбербанк" и "Яндекс" за распространение ненадлежащей рекламы. Интернет-реклама автокредита ПАО "Сбербанк России" распространялась с помощью сервиса "Яндекс Директ". Рекламный баннер содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства. Однако в тексте отсутствовала предупреждающая фраза: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения.
Как напоминает ФАС, согласно части 3.1 статьи 28 закона "О рекламе", реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, должна содержать предупреждение: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски". В рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем три секунды и должно быть отведено не менее 5% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства).
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
ФАС выдала предписание финансовому маркетплейсу "Сравни.ру"
Вчера, 13:00
 
