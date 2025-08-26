https://1prime.ru/20250826/fas-861255602.html

ФАС оштрафовала "Сбербанк" и "Яндекс" за рекламу автокредита

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "Сбербанк" и "Яндекс" за размещение интернет-рекламы автокредита без предупреждающей фразы и назначила организациям штрафы в соответствии с КоАП РФ, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала "Сбербанк" и "Яндекс" за распространение ненадлежащей рекламы. Интернет-реклама автокредита ПАО "Сбербанк России" распространялась с помощью сервиса "Яндекс Директ". Рекламный баннер содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства. Однако в тексте отсутствовала предупреждающая фраза: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство возбудило дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО "Сбербанк России" и ООО "Яндекс" предписания о прекращении нарушения. Как напоминает ФАС, согласно части 3.1 статьи 28 закона "О рекламе", реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, должна содержать предупреждение: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски". В рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем три секунды и должно быть отведено не менее 5% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства).

