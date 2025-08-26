https://1prime.ru/20250826/fond-861240372.html

Фонд капремонта требует взыскать долг с экс-замминистра обороны Иванова

Фонд капремонта требует взыскать долг с экс-замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фонд капитального ремонта обратился в столичный суд, требуя взыскать долг по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, исковое заявление от фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию поступило в суд 18 августа. Спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. Причина данного решения не сообщается, как и сумма долга, накопившегося у Иванова. Ранее с иском в суд о взыскании долга по коммунальным платежам к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двоим ее детям от первого брака обращался московский "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

