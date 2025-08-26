https://1prime.ru/20250826/fyuchersy-861267294.html

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне новостей вокруг ФРС США

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне новостей вокруг ФРС США - 26.08.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне новостей вокруг ФРС США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник уменьшаются на фоне ситуации вокруг отставки одного из членов совета управляющих Федеральной... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T14:18+0300

2025-08-26T14:18+0300

2025-08-26T14:18+0300

экономика

рынок

торги

сша

дональд трамп

федрезерв

conference board

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник уменьшаются на фоне ситуации вокруг отставки одного из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США под давлением американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,14%, до 45 288 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,02%, до 23 493 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,05%, до 6 452 пунктов. Ранее Трамп заявил, что отстранил от должности одну из членов совета управляющих Федрезерва Лизу Кук, обвинив ее в "потенциально преступном поведении". Трамп отметил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях. При этом сама Кук отказалась покидать свой пост, заявив в СМИ, что "продолжит исполнять свои обязанности и помогать американской экономике". "Хотя вопросы о независимости ФРС вызывают беспокойство, рынки в основном сосредоточены на ожидаемом снижении ставки в сентябре, а не на Кук", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на главу отдела торговых операций Saxo Banque France Андреа Туени (Andrea Tueni). По данным CME Group, около 84% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%, что может стать первым снижением с декабря прошлого года. Позднее во вторник рынки ожидают публикации статистики из США. Согласно прогнозу аналитиков, индекс доверия потребителей в Штатах от аналитической Conference Board в августе сократился до 96,2 пункта с 97,2 пункта месяцем ранее. На четверг запланирована публикация второй оценки из трех по ВВП США во втором квартале. Первая оценка, опубликованная в конце июля, показала рост экономики страны на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

https://1prime.ru/20250826/rynok-861251206.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, дональд трамп, федрезерв, conference board, nasdaq composite