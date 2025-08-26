https://1prime.ru/20250826/garantii-861256574.html

Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб

Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб - 26.08.2025, ПРАЙМ

Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб

Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них, заявил... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T11:36+0300

2025-08-26T11:36+0300

2025-08-26T11:36+0300

политика

украина

сша

финляндия

марко рубио

мид

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_27c7f52191ad4bbca89752039ba04f53.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Большое внимание уделялось гарантиям безопасности, их конкретности и участию Соединённых Штатов. В то же время обсуждались способы усиления давления на Россию", - заявил Стубб на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос о том, какие темы обсуждались в ходе разговора. Трансляцию вели финские СМИ. Ранее в госдепе США сообщили, что Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. По словам ведомства, в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.

https://1prime.ru/20250822/ukraina-861120822.html

украина

сша

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, финляндия, марко рубио, мид, fox news