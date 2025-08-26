Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250826/garantii-861256574.html
Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб
Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб - 26.08.2025, ПРАЙМ
Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб
Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них, заявил... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T11:36+0300
2025-08-26T11:36+0300
политика
украина
сша
финляндия
марко рубио
мид
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_27c7f52191ad4bbca89752039ba04f53.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Большое внимание уделялось гарантиям безопасности, их конкретности и участию Соединённых Штатов. В то же время обсуждались способы усиления давления на Россию", - заявил Стубб на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос о том, какие темы обсуждались в ходе разговора. Трансляцию вели финские СМИ. Ранее в госдепе США сообщили, что Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. По словам ведомства, в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.
https://1prime.ru/20250822/ukraina-861120822.html
украина
сша
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_265:0:2901:1977_1920x0_80_0_0_88ae74b7b1e3ff16049b7c32d865e83a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, финляндия, марко рубио, мид, fox news
Политика, УКРАИНА, США, ФИНЛЯНДИЯ, Марко Рубио, МИД, Fox News
11:36 26.08.2025
 
Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб

Стубб: Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности для Украины

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Большое внимание уделялось гарантиям безопасности, их конкретности и участию Соединённых Штатов. В то же время обсуждались способы усиления давления на Россию", - заявил Стубб на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос о том, какие темы обсуждались в ходе разговора. Трансляцию вели финские СМИ.
Ранее в госдепе США сообщили, что Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. По словам ведомства, в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине
22 августа, 22:09
 
ПолитикаУКРАИНАСШАФИНЛЯНДИЯМарко РубиоМИДFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала