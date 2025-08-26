Рубио и главы МИД ЕС обсудили гарантии безопасности Украины, заявил Стубб

https://1prime.ru/20250826/garantii-861256574.html
2025-08-26T11:36+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Большое внимание уделялось гарантиям безопасности, их конкретности и участию Соединённых Штатов. В то же время обсуждались способы усиления давления на Россию", - заявил Стубб на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос о том, какие темы обсуждались в ходе разговора. Трансляцию вели финские СМИ. Ранее в госдепе США сообщили, что Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. По словам ведомства, в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и главы МИД европейских стран в ходе состоявшегося разговора обсудили гарантии безопасности для Украины и роль США в них, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Большое внимание уделялось гарантиям безопасности, их конкретности и участию Соединённых Штатов. В то же время обсуждались способы усиления давления на Россию", - заявил Стубб на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос о том, какие темы обсуждались в ходе разговора. Трансляцию вели финские СМИ.
Ранее в госдепе США сообщили, что Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. По словам ведомства, в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.
