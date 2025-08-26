Цены на газ в Европе перешли к снижению

https://1prime.ru/20250826/gaz-861249707.html
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром снижаются на 1,3%, до 403 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 404,5 доллара (-1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.32 мск их стоимость составляла 403,1 доллара (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 408,5 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
