https://1prime.ru/20250826/genprokuratura-861275743.html

ГП попросила изъять группу компаний, владеющую "Кириешками" и "Яшкино"

ГП попросила изъять группу компаний, владеющую "Кириешками" и "Яшкино" - 26.08.2025, ПРАЙМ

ГП попросила изъять группу компаний, владеющую "Кириешками" и "Яшкино"

Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T16:37+0300

2025-08-26T16:37+0300

2025-08-26T16:37+0300

экономика

россия

бизнес

общество

украина

австралия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg

МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года, следует из иска ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Как следует из искового заявления, поданного в Тверской районный суд Москвы, ответчиками по нему выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад. В иске поясняется, что Генпрокуратура установила "объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету, поскольку представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства". "Оно основывается на общих идеологических и имущественных интересах, имеющих ярко выраженный антироссийский характер. Функционирование противоправной группы в основном осуществляется за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и др.)", - отмечается в иске. По данным надзорного ведомства Николай Штенгелов является владельцем крупных аграрных предприятий на Украине и оказывал финансовую помощь местным нацбатальонам; создал собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических "Азова"*, "Айдара"*, "Днепра-1"* . Его сын, будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, снабжает продовольствием и другими товарами вооруженные формирования Украины, а кроме того, поспособствовал ограничению прав акционеров-россиян в нидерландской компании "Нак". "Установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний (ГК) "КДВ", которая является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. В его структуре функционируют 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая "Бабкины семечки", "Кириешки", "Яшкино"). Товары также реализуются в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе США и Евросоюзе", - сообщается в иске. Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход – 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль – 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". С началом СВО, говорится в иске, Штенгеловы начали выводить доходы от деятельности группы компаний в зарубежные юрисдикции. "С 2022 года за рубеж ими уже перечислено свыше 21 миллиарда рублей, которые направлены на поддержание экономик США и Австралии, как спонсоров киевского режима и основных поставщиков вооружения, используемого для ведения боевых и террористических действий против Российской Федерации… Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга в инструмент причинения экономического ущерба РФ и источник финансирования терроризма", - указывается в документе. Надзорное ведомство посчитало, что "с учетом изложенного имущество, принадлежащее участникам экстремистского объединения и включающее акции головной компании ГК "КДВ" – АО "Кондитерус Ком", подлежит обращению в федеральную собственность". "Прошу запретить деятельность объединения, включающего: Штенгелова Дениса Николаевича, родившегося в Томске, Штенгелова Николая Васильевича, родившегося в Запорожской области, на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности… Обратить в доход Российской Федерации 100% обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Кондитерус Ком", - указывается в исковых требованиях Генпрокуратуры. В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.* организации признаны террористическими и запрещены в России

https://1prime.ru/20250818/sud-860874098.html

украина

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, общество , украина, австралия, ес