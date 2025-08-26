https://1prime.ru/20250826/germaniya-861284136.html
Немецкие порты попросили Минобороны выделить средства на случай "войны"
Немецкие порты попросили Минобороны выделить средства на случай "войны" - 26.08.2025, ПРАЙМ
Немецкие порты попросили Минобороны выделить средства на случай "войны"
Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой выделить финансирование из регулярного оборонного бюджета
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой выделить финансирование из регулярного оборонного бюджета на случай "войны", передает агентство DPA со ссылкой на письмо ZDS. "Морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение для военных сценариев… В случае войны техника, оборудование и солдаты бундесвера и партнеров по НАТО должны будут перемещаться через порты… (которые - ред.) являются уязвимыми целями и в случае войны становятся "первой линией атаки"… Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет", - говорится в письме. По оценке союза, на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий из бюджета потребовалось бы 3 миллиарда евро. В союзе портов, который насчитывает более 150 предприятий, предлагают направить указанные средства на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных стен и железнодорожной инфраструктуры, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз. В число важнейших немецких морских портов по объемам грузооборота входят Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. ZDS предлагает так называемый подход двойного назначения: инвестиции должны служить как гражданским, так и военным целям. Общую потребность в инвестициях в порты союз оценивает примерно в 15 миллиардов евро Ранее минфин ФРГ сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Немецкие порты попросили Минобороны выделить средства на случай "войны"
DPA: ZDS попросил Писториуса выделить средства на случай войны
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны ФРГ Борису Писториусу с просьбой выделить финансирование из регулярного оборонного бюджета на случай "войны", передает агентство DPA со ссылкой на письмо ZDS.
"Морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение для военных сценариев… В случае войны техника, оборудование и солдаты бундесвера и партнеров по НАТО
должны будут перемещаться через порты… (которые - ред.) являются уязвимыми целями и в случае войны становятся "первой линией атаки"… Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет", - говорится в письме.
По оценке союза, на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий из бюджета потребовалось бы 3 миллиарда евро.
В союзе портов, который насчитывает более 150 предприятий, предлагают направить указанные средства на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных стен и железнодорожной инфраструктуры, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз.
В число важнейших немецких морских портов по объемам грузооборота входят Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. ZDS предлагает так называемый подход двойного назначения: инвестиции должны служить как гражданским, так и военным целям. Общую потребность в инвестициях в порты союз оценивает примерно в 15 миллиардов евро
Ранее минфин ФРГ
сообщил, что расходы на оборону в бюджете Германии на 2026 год вырастут до 82,7 миллиарда евро. Таким образом, в 2026 году Германия будет выделять на оборону 2,8% от ВВП, а к 2029 году, согласно финансовому планированию, эта сумма увеличится до 3,5%.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В МИД РФ
заявляли, что Москва
остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад
должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
