Глава МИД Турции обсудил с иранским коллегой переговоры по атому - 26.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции обсудил с иранским коллегой переговоры по атому
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в понедельник в Джидде обсудил с ним прерванный переговорный процесс
2025-08-26T01:23+0300
2025-08-26T01:23+0300
АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в понедельник в Джидде обсудил с ним прерванный переговорный процесс Тегерана и Вашингтона по атому. "У Ирана есть трек с Европой. Что касается ядерных переговоров... И переговоры с США, которые в настоящее время приостановлены... У меня были телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио... Мы (с иранским коллегой - ред.) также обсудили этот вопрос, у нас была возможность оценить эту новую повестку дня в свете некоторых комментариев оттуда (из США -ред.)", - сказал Фидан журналистам, видео его интервью опубликовала пресс-служба министерства. Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана. Иран, в свою очередь, требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный все еще формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
мировая экономика, иран, сша, великобритания, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, мид, оон
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, МИД, ООН
01:23 26.08.2025
 
Глава МИД Турции обсудил с иранским коллегой переговоры по атому

Глава МИД Турции Фидан обсудил с иранским коллегой Аракчи прерванный ядерный процесс

АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в понедельник в Джидде обсудил с ним прерванный переговорный процесс Тегерана и Вашингтона по атому.
"У Ирана есть трек с Европой. Что касается ядерных переговоров... И переговоры с США, которые в настоящее время приостановлены... У меня были телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио... Мы (с иранским коллегой - ред.) также обсудили этот вопрос, у нас была возможность оценить эту новую повестку дня в свете некоторых комментариев оттуда (из США -ред.)", - сказал Фидан журналистам, видео его интервью опубликовала пресс-служба министерства.
Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
Иран, в свою очередь, требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный все еще формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампМИДООН
 
 
