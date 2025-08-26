Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минцифры рассказали, как восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах" - 26.08.2025
https://1prime.ru/20250826/gosuslugi-861252462.html
В Минцифры рассказали, как восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах"
В Минцифры рассказали, как восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах" - 26.08.2025, ПРАЙМ
В Минцифры рассказали, как восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах"
Гражданам упростят восстановление доступа к заблокированному аккаунту на портале "Госуслуги", а также создадут единую платформу для управления согласиями на... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:30+0300
2025-08-26T11:34+0300
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860220361_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_8401f6e893df1d0bba5263875786ff3f.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Гражданам упростят восстановление доступа к заблокированному аккаунту на портале "Госуслуги", а также создадут единую платформу для управления согласиями на обработку персональных данных. Это предусмотрено вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры.Согласно инициативе, способы восстановления доступа будут закреплены на законодательном уровне. Это позволит пользователям быстро вернуться в свой аккаунт в случае его блокировки из-за действий злоумышленников."Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера, в МФЦ", - сказано в сообщении ведомства в канале в Max.Еще одним нововведением станет создание на "Госуслугах" специальной платформы. На ней россияне смогут увидеть все ранее данные согласия на обработку своих персональных данных и при необходимости отозвать их.
https://1prime.ru/20250825/putin-861208796.html
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860220361_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_1b996035254b482e78f95ca3434c62ef.jpg
1920
1920
true
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
10:30 26.08.2025 (обновлено: 11:34 26.08.2025)
 
В Минцифры рассказали, как восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах"

Минцифры представило второй пакет мер по противодействию кибермошенникам

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Гражданам упростят восстановление доступа к заблокированному аккаунту на портале "Госуслуги", а также создадут единую платформу для управления согласиями на обработку персональных данных. Это предусмотрено вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры.
Согласно инициативе, способы восстановления доступа будут закреплены на законодательном уровне. Это позволит пользователям быстро вернуться в свой аккаунт в случае его блокировки из-за действий злоумышленников.
"Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера, в МФЦ", - сказано в сообщении ведомства в канале в Max.
Еще одним нововведением станет создание на "Госуслугах" специальной платформы. На ней россияне смогут увидеть все ранее данные согласия на обработку своих персональных данных и при необходимости отозвать их.
