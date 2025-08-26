https://1prime.ru/20250826/gosuslugi-861252462.html

В Минцифры рассказали, как восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах"

В Минцифры рассказали, как восстановить доступ к аккаунту на "Госуслугах"

2025-08-26T10:30+0300

технологии

россия

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Гражданам упростят восстановление доступа к заблокированному аккаунту на портале "Госуслуги", а также создадут единую платформу для управления согласиями на обработку персональных данных. Это предусмотрено вторым пакетом мер против кибермошенничества, сообщило Минцифры.Согласно инициативе, способы восстановления доступа будут закреплены на законодательном уровне. Это позволит пользователям быстро вернуться в свой аккаунт в случае его блокировки из-за действий злоумышленников."Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера, в МФЦ", - сказано в сообщении ведомства в канале в Max.Еще одним нововведением станет создание на "Госуслугах" специальной платформы. На ней россияне смогут увидеть все ранее данные согласия на обработку своих персональных данных и при необходимости отозвать их.

