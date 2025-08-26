https://1prime.ru/20250826/ii-861253193.html

В правительстве рассказали о наказании за использование ИИ мошенниками

В правительстве рассказали о наказании за использование ИИ мошенниками - 26.08.2025, ПРАЙМ

В правительстве рассказали о наказании за использование ИИ мошенниками

Использование искусственного интеллекта (ИИ) мошенниками при совершении ими киберпреступлений, включая кражу данных, будет наказываться штрафом от 100 до 500... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T10:38+0300

2025-08-26T10:38+0300

2025-08-26T10:38+0300

мошенничество

технологии

общество

финансы

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта (ИИ) мошенниками при совершении ими киберпреступлений, включая кражу данных, будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы до 6 лет, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Предусматривается наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении краж или вымогательстве денежных средств и имущества граждан. Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи - штраф от 100 до 500 тысяч рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет", - сообщили в аппарате. Кроме того, вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например, за незаконный майнинг.

https://1prime.ru/20250825/putin-861208796.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , финансы, дмитрий григоренко