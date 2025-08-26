https://1prime.ru/20250826/ii-861253193.html
В правительстве рассказали о наказании за использование ИИ мошенниками
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта (ИИ) мошенниками при совершении ими киберпреступлений, включая кражу данных, будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы до 6 лет, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Предусматривается наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении краж или вымогательстве денежных средств и имущества граждан. Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи - штраф от 100 до 500 тысяч рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет", - сообщили в аппарате. Кроме того, вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например, за незаконный майнинг.
Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками