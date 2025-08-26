Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В правительстве рассказали о наказании за использование ИИ мошенниками
2025-08-26T10:38+0300
2025-08-26T10:38+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта (ИИ) мошенниками при совершении ими киберпреступлений, включая кражу данных, будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы до 6 лет, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Предусматривается наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении краж или вымогательстве денежных средств и имущества граждан. Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи - штраф от 100 до 500 тысяч рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет", - сообщили в аппарате. Кроме того, вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например, за незаконный майнинг.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта (ИИ) мошенниками при совершении ими киберпреступлений, включая кражу данных, будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы до 6 лет, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Предусматривается наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении краж или вымогательстве денежных средств и имущества граждан. Минимальное наказание, которое может грозить мошенникам за использование ИИ при совершении кражи - штраф от 100 до 500 тысяч рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет", - сообщили в аппарате.
Кроме того, вводится административная ответственность за действия в сфере незаконной организации оборота цифровой валюты, например, за незаконный майнинг.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками
Вчера, 13:58
 
