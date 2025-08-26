Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начали снижаться цены на красную икру - 26.08.2025
В России начали снижаться цены на красную икру
В России начали снижаться цены на красную икру - 26.08.2025, ПРАЙМ
В России начали снижаться цены на красную икру
Розничные цены на красную икру стали снижаться - в первую очередь, подешевела икра горбуши и нерки, сообщил аналитический центр Рыбного союза. | 26.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Розничные цены на красную икру стали снижаться - в первую очередь, подешевела икра горбуши и нерки, сообщил аналитический центр Рыбного союза. "По данным аналитического центра Рыбного союза, в крупнейшей специализированной сети, которая служит "индикатором цен" для федеральной розницы, потребительские цены на лососевую икру пошли вниз. Снижение началось с икры горбуши и нерки - это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове - 73%, нерки - 14%)", - говорится в сообщении. Уточняется, что с середины июля по 26 августа икра нерки подешевела на 9%, а горбуши - на 2%. В то же время, икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась неизменной. Более заметное снижение цен отмечается в оптовом сегменте. Мониторинг "Ни рыба ни мясо", чьи данные приводит Рыбный союз, сообщает, что с середины июля по 26 августа 2025 года оптовые цены на икру кеты упали на 13%, горбуши - на 20%, а нерки - на 8%. Падение цен на рыбу и икру тихоокеанских лососей связывают с удачной лососевой путиной. По информации ВНИРО, к 25 августа 2025 года объем добычи тихоокеанского лосося в России увеличился на 51% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, достигнув 304 тысяч тонн.
бизнес, дальний восток, рыбный союз
Экономика, Бизнес, Дальний Восток, Рыбный союз
16:53 26.08.2025
 
В России начали снижаться цены на красную икру

Рыбный союз: розничные цены на красную икру стали снижаться

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Розничные цены на красную икру стали снижаться - в первую очередь, подешевела икра горбуши и нерки, сообщил аналитический центр Рыбного союза.
"По данным аналитического центра Рыбного союза, в крупнейшей специализированной сети, которая служит "индикатором цен" для федеральной розницы, потребительские цены на лососевую икру пошли вниз. Снижение началось с икры горбуши и нерки - это преобладающий виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове - 73%, нерки - 14%)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с середины июля по 26 августа икра нерки подешевела на 9%, а горбуши - на 2%. В то же время, икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась неизменной.
Более заметное снижение цен отмечается в оптовом сегменте. Мониторинг "Ни рыба ни мясо", чьи данные приводит Рыбный союз, сообщает, что с середины июля по 26 августа 2025 года оптовые цены на икру кеты упали на 13%, горбуши - на 20%, а нерки - на 8%.
Падение цен на рыбу и икру тихоокеанских лососей связывают с удачной лососевой путиной. По информации ВНИРО, к 25 августа 2025 года объем добычи тихоокеанского лосося в России увеличился на 51% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, достигнув 304 тысяч тонн.
