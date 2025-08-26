https://1prime.ru/20250826/indeksy--861264286.html
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник показывают снижение, в том числе французский CAC 40 уменьшается на 1,5% на фоне политической неопределенности, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,6% - до 9 265,3 пункта, французский CAC 40 - на 1,51%, до 7 724,34 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 24 187,16 пункта. Накануне премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. "В настоящее время рынок просто признает тот факт, что Франция находится в глубоком политическом кризисе на фоне сложной экономической ситуации", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела торговых операций Saxo Banque France Андреа Туени (Andrea Tueni). Инвесторы также оценивают макростатистику. Так, индекс доверия потребителей во Франции в августе сократился до минимальных с октября 2023 года 87 пунктов с 88 пунктов в июле, что оказалось ниже прогноза в 90 пунктов. Статистику опубликовал ранее во вторник Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee). В целом мировые фондовые рынки во вторник склонны к снижению: азиатские индексы преимущественно сократились, фьючерсы на индексы Уолл-стрит также опускаются.
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник показывают снижение, в том числе французский CAC 40 уменьшается на 1,5% на фоне политической неопределенности, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,6% - до 9 265,3 пункта, французский CAC 40 - на 1,51%, до 7 724,34 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 24 187,16 пункта.
Накануне премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
"В настоящее время рынок просто признает тот факт, что Франция находится в глубоком политическом кризисе на фоне сложной экономической ситуации", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела торговых операций Saxo Banque France Андреа Туени (Andrea Tueni).
Инвесторы также оценивают макростатистику. Так, индекс доверия потребителей во Франции в августе сократился до минимальных с октября 2023 года 87 пунктов с 88 пунктов в июле, что оказалось ниже прогноза в 90 пунктов. Статистику опубликовал ранее во вторник Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).
В целом мировые фондовые рынки во вторник склонны к снижению: азиатские индексы преимущественно сократились, фьючерсы на индексы Уолл-стрит также опускаются.
