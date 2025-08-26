Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/indeksy--861264286.html
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник - 26.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник
Фондовые индексы Европы во вторник показывают снижение, в том числе французский CAC 40 уменьшается на 1,5% на фоне политической неопределенности,... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T13:42+0300
2025-08-26T13:42+0300
экономика
рынок
индексы
торги
франция
европа
франсуа байру
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник показывают снижение, в том числе французский CAC 40 уменьшается на 1,5% на фоне политической неопределенности, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,6% - до 9 265,3 пункта, французский CAC 40 - на 1,51%, до 7 724,34 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 24 187,16 пункта. Накануне премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие. "В настоящее время рынок просто признает тот факт, что Франция находится в глубоком политическом кризисе на фоне сложной экономической ситуации", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела торговых операций Saxo Banque France Андреа Туени (Andrea Tueni). Инвесторы также оценивают макростатистику. Так, индекс доверия потребителей во Франции в августе сократился до минимальных с октября 2023 года 87 пунктов с 88 пунктов в июле, что оказалось ниже прогноза в 90 пунктов. Статистику опубликовал ранее во вторник Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee). В целом мировые фондовые рынки во вторник склонны к снижению: азиатские индексы преимущественно сократились, фьючерсы на индексы Уолл-стрит также опускаются.
https://1prime.ru/20250826/indeksy-861243189.html
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, франция, европа, франсуа байру, dax
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Франсуа Байру, DAX
13:42 26.08.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник

Европейские биржи снижаются на фоне политической неопределенности

© flickr.com / jam_90s%Лондонская фондовая биржа
%Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник показывают снижение, в том числе французский CAC 40 уменьшается на 1,5% на фоне политической неопределенности, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,6% - до 9 265,3 пункта, французский CAC 40 - на 1,51%, до 7 724,34 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 24 187,16 пункта.
Накануне премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что на внеочередной сессии парламента 8 сентября будет поставлен вопрос о доверии правительству. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.
"В настоящее время рынок просто признает тот факт, что Франция находится в глубоком политическом кризисе на фоне сложной экономической ситуации", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела торговых операций Saxo Banque France Андреа Туени (Andrea Tueni).
Инвесторы также оценивают макростатистику. Так, индекс доверия потребителей во Франции в августе сократился до минимальных с октября 2023 года 87 пунктов с 88 пунктов в июле, что оказалось ниже прогноза в 90 пунктов. Статистику опубликовал ранее во вторник Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee).
В целом мировые фондовые рынки во вторник склонны к снижению: азиатские индексы преимущественно сократились, фьючерсы на индексы Уолл-стрит также опускаются.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за биржами США
08:18
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиФРАНЦИЯЕВРОПАФрансуа БайруDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала