Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за биржами США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. | 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11%, до 3 888 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2 452,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,22%, до 25 773,56 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,9%, до 3 181,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 8 923,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 42 433,22 пункта. Сдерживает торги в Азии динамика американских фондовых индексов. В понедельник биржи США сократились в пределах 1%. Рынки обратили внимание и на макростатистику в регионе. Так, индекс доверия потребителей Южной Кореи в августе вырос до 111,4 пункта со 110,8 пункта месяцем ранее, значение оказалось несколько выше прогноза в 111,3 пункта. Акции автопроизводителя Nissan Motor дешевеют в Токио на 6% после новостей о компании. Так, пенсионный траст Mercedes-Benz продаст свою долю в 3,8%, или примерно в 346 миллионов долларов, в японской компании, сообщило днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя траста.

