https://1prime.ru/20250826/indeksy-861243189.html
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за биржами США
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за биржами США - 26.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за биржами США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:18+0300
2025-08-26T08:18+0300
2025-08-26T08:18+0300
экономика
рынок
торги
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11%, до 3 888 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2 452,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,22%, до 25 773,56 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,9%, до 3 181,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 8 923,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 42 433,22 пункта. Сдерживает торги в Азии динамика американских фондовых индексов. В понедельник биржи США сократились в пределах 1%. Рынки обратили внимание и на макростатистику в регионе. Так, индекс доверия потребителей Южной Кореи в августе вырос до 111,4 пункта со 110,8 пункта месяцем ранее, значение оказалось несколько выше прогноза в 111,3 пункта. Акции автопроизводителя Nissan Motor дешевеют в Токио на 6% после новостей о компании. Так, пенсионный траст Mercedes-Benz продаст свою долю в 3,8%, или примерно в 346 миллионов долларов, в японской компании, сообщило днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя траста.
https://1prime.ru/20250826/rynok-861243036.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за биржами США
Биржи АТР преимущественно снижаются вслед за биржами США и Японии
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11%, до 3 888 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2 452,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,22%, до 25 773,56 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,9%, до 3 181,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 8 923,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,88%, до 42 433,22 пункта.
Сдерживает торги в Азии динамика американских фондовых индексов. В понедельник биржи США сократились в пределах 1%.
Рынки обратили внимание и на макростатистику в регионе. Так, индекс доверия потребителей Южной Кореи в августе вырос до 111,4 пункта со 110,8 пункта месяцем ранее, значение оказалось несколько выше прогноза в 111,3 пункта.
Акции автопроизводителя Nissan Motor дешевеют в Токио на 6% после новостей о компании. Так, пенсионный траст Mercedes-Benz продаст свою долю в 3,8%, или примерно в 346 миллионов долларов, в японской компании, сообщило днем ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя траста.
Российский рынок акций умеренно растет в начале утренних торгов