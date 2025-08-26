Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Офис премьера Индии обсудит поддержку экспортеров на фоне новых тарифов США - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/indiya-861245614.html
Офис премьера Индии обсудит поддержку экспортеров на фоне новых тарифов США
Офис премьера Индии обсудит поддержку экспортеров на фоне новых тарифов США - 26.08.2025, ПРАЙМ
Офис премьера Индии обсудит поддержку экспортеров на фоне новых тарифов США
Канцелярия премьер-министра Индии во вторник проведет совещание высокого уровня для обсуждения мер в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T08:47+0300
2025-08-26T08:47+0300
экономика
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - ПРАЙМ. Канцелярия премьер-министра Индии во вторник проведет совещание высокого уровня для обсуждения мер в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с последствиями повышения пошлин в США, сообщает издание Times of India. "По словам источников, знакомых с ситуацией, 26 августа канцелярия премьер-министра проведет совещание высокого уровня для рассмотрения мер, принимаемых в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с последствиями повышения пошлин в США. Ожидается, что заседание проведет главный секретарь премьер-министра", - говорится в материале. Начиная со среды, индийские товары, поступающие на рынок США, будут облагаться тарифом в размере 50 процентов после того, как Вашингтон удвоил действующие пошлины, что усилило ценовое давление на экспортеров. Министерство торговли и промышленности Индии проводит консультации с экспортерами и советами по содействию экспорту, чтобы понять влияние действующего сбора в 25 процентов, который, по словам компаний, уже привел к сокращению маржи и снижению конкурентоспособности. "В число обсуждаемых мер политики входит адресная поддержка отдельных отраслей, а не принятие широких мер, охватывающих всю экономику. Экспортеры запросили схему гарантий по экстренным кредитным линиям, предлагающую беззалоговый оборотный капитал с государственным покрытием рисков, однако официальные лица считают, что секторальные интервенции могут быть более эффективными", - отмечает издание.
https://1prime.ru/20250826/poshliny-861243652.html
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
08:47 26.08.2025
 
Офис премьера Индии обсудит поддержку экспортеров на фоне новых тарифов США

Офис премьера Индии обсудит поддержку экспортеров в преддверии новых тарифов США

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - ПРАЙМ. Канцелярия премьер-министра Индии во вторник проведет совещание высокого уровня для обсуждения мер в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с последствиями повышения пошлин в США, сообщает издание Times of India.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, 26 августа канцелярия премьер-министра проведет совещание высокого уровня для рассмотрения мер, принимаемых в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с последствиями повышения пошлин в США. Ожидается, что заседание проведет главный секретарь премьер-министра", - говорится в материале.
Начиная со среды, индийские товары, поступающие на рынок США, будут облагаться тарифом в размере 50 процентов после того, как Вашингтон удвоил действующие пошлины, что усилило ценовое давление на экспортеров.
Министерство торговли и промышленности Индии проводит консультации с экспортерами и советами по содействию экспорту, чтобы понять влияние действующего сбора в 25 процентов, который, по словам компаний, уже привел к сокращению маржи и снижению конкурентоспособности.
"В число обсуждаемых мер политики входит адресная поддержка отдельных отраслей, а не принятие широких мер, охватывающих всю экономику. Экспортеры запросили схему гарантий по экстренным кредитным линиям, предлагающую беззалоговый оборотный капитал с государственным покрытием рисков, однако официальные лица считают, что секторальные интервенции могут быть более эффективными", - отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Трамп пригрозил пошлинами странам, вводящим налоги для IT-компаний из США
08:22
 
ЭкономикаИНДИЯСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала