Офис премьера Индии обсудит поддержку экспортеров на фоне новых тарифов США
Офис премьера Индии обсудит поддержку экспортеров на фоне новых тарифов США
2025-08-26T08:47+0300
экономика
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - ПРАЙМ. Канцелярия премьер-министра Индии во вторник проведет совещание высокого уровня для обсуждения мер в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с последствиями повышения пошлин в США, сообщает издание Times of India. "По словам источников, знакомых с ситуацией, 26 августа канцелярия премьер-министра проведет совещание высокого уровня для рассмотрения мер, принимаемых в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с последствиями повышения пошлин в США. Ожидается, что заседание проведет главный секретарь премьер-министра", - говорится в материале. Начиная со среды, индийские товары, поступающие на рынок США, будут облагаться тарифом в размере 50 процентов после того, как Вашингтон удвоил действующие пошлины, что усилило ценовое давление на экспортеров. Министерство торговли и промышленности Индии проводит консультации с экспортерами и советами по содействию экспорту, чтобы понять влияние действующего сбора в 25 процентов, который, по словам компаний, уже привел к сокращению маржи и снижению конкурентоспособности. "В число обсуждаемых мер политики входит адресная поддержка отдельных отраслей, а не принятие широких мер, охватывающих всю экономику. Экспортеры запросили схему гарантий по экстренным кредитным линиям, предлагающую беззалоговый оборотный капитал с государственным покрытием рисков, однако официальные лица считают, что секторальные интервенции могут быть более эффективными", - отмечает издание.
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - ПРАЙМ. Канцелярия премьер-министра Индии во вторник проведет совещание высокого уровня для обсуждения мер в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с последствиями повышения пошлин в США, сообщает издание Times of India.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, 26 августа канцелярия премьер-министра проведет совещание высокого уровня для рассмотрения мер, принимаемых в отношении индийских экспортеров, столкнувшихся с последствиями повышения пошлин в США. Ожидается, что заседание проведет главный секретарь премьер-министра", - говорится в материале.
Начиная со среды, индийские товары, поступающие на рынок США, будут облагаться тарифом в размере 50 процентов после того, как Вашингтон удвоил действующие пошлины, что усилило ценовое давление на экспортеров.
Министерство торговли и промышленности Индии проводит консультации с экспортерами и советами по содействию экспорту, чтобы понять влияние действующего сбора в 25 процентов, который, по словам компаний, уже привел к сокращению маржи и снижению конкурентоспособности.
"В число обсуждаемых мер политики входит адресная поддержка отдельных отраслей, а не принятие широких мер, охватывающих всю экономику. Экспортеры запросили схему гарантий по экстренным кредитным линиям, предлагающую беззалоговый оборотный капитал с государственным покрытием рисков, однако официальные лица считают, что секторальные интервенции могут быть более эффективными", - отмечает издание.
