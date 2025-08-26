Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Hyundai увеличила объем инвестиций в США до 26 миллиардов долларов - 26.08.2025
Hyundai увеличила объем инвестиций в США до 26 миллиардов долларов
Hyundai увеличила объем инвестиций в США до 26 миллиардов долларов - 26.08.2025, ПРАЙМ
Hyundai увеличила объем инвестиций в США до 26 миллиардов долларов
Южнокорейская автомобилестроительная Hyundai Motor увеличивает объем инвестиций в США в 2025-2028 годах на 5 миллиардов долларов по сравнению с мартовской... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T09:52+0300
2025-08-26T09:52+0300
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Южнокорейская автомобилестроительная Hyundai Motor увеличивает объем инвестиций в США в 2025-2028 годах на 5 миллиардов долларов по сравнению с мартовской оценкой, или на 24%, до 26 миллиардов, сообщила компания. "Hyundai Motor Group увеличивает инвестиции в США до 26 миллиардов долларов для ускорения роста и инноваций... Эти инвестиции будут осуществлены в период с 2025 по 2028 год, что значительно расширит присутствие группы на рынке США", - говорится в релизе. В том числе инвестиции включают строительство сталелитейного завода в штате Луизиана, расширение мощностей по производству автомобилей в Штатах, в также инновационный хаб в области робототехники, добавляется в сообщении. Как ожидается, инвестиции приведут к созданию примерно 25 тысяч рабочих мест, уточняет компания. Таким образом, дополнительные инвестиции составили 5 миллиардов долларов к 21 миллиарду, о которых уже объявлялось в марте, указывается в сообщении. Согласно торговому соглашению между Сеулом и Вашингтоном, к товарам из Южной Кореи в США будет применяться тариф в размере 15%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Также по условиям соглашения южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. Кроме того, стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. Hyundai Motor была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
09:52 26.08.2025
 
Hyundai увеличила объем инвестиций в США до 26 миллиардов долларов

Hyundai Motor увеличила инвестиции в США в 2025-2028 годах на 24%

Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Южнокорейская автомобилестроительная Hyundai Motor увеличивает объем инвестиций в США в 2025-2028 годах на 5 миллиардов долларов по сравнению с мартовской оценкой, или на 24%, до 26 миллиардов, сообщила компания.
"Hyundai Motor Group увеличивает инвестиции в США до 26 миллиардов долларов для ускорения роста и инноваций... Эти инвестиции будут осуществлены в период с 2025 по 2028 год, что значительно расширит присутствие группы на рынке США", - говорится в релизе.
В том числе инвестиции включают строительство сталелитейного завода в штате Луизиана, расширение мощностей по производству автомобилей в Штатах, в также инновационный хаб в области робототехники, добавляется в сообщении. Как ожидается, инвестиции приведут к созданию примерно 25 тысяч рабочих мест, уточняет компания.
Таким образом, дополнительные инвестиции составили 5 миллиардов долларов к 21 миллиарду, о которых уже объявлялось в марте, указывается в сообщении.
Согласно торговому соглашению между Сеулом и Вашингтоном, к товарам из Южной Кореи в США будет применяться тариф в размере 15%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ.
Также по условиям соглашения южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. Кроме того, стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию.
Hyundai Motor была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования
21 августа, 11:32
"АвтоВАЗ" оценил объем инвестиций в модернизацию и развитие оборудования
21 августа, 11:32
 
Экономика Бизнес США СЕУЛ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
