Hyundai увеличила объем инвестиций в США до 26 миллиардов долларов

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Южнокорейская автомобилестроительная Hyundai Motor увеличивает объем инвестиций в США в 2025-2028 годах на 5 миллиардов долларов по сравнению с мартовской оценкой, или на 24%, до 26 миллиардов, сообщила компания. "Hyundai Motor Group увеличивает инвестиции в США до 26 миллиардов долларов для ускорения роста и инноваций... Эти инвестиции будут осуществлены в период с 2025 по 2028 год, что значительно расширит присутствие группы на рынке США", - говорится в релизе. В том числе инвестиции включают строительство сталелитейного завода в штате Луизиана, расширение мощностей по производству автомобилей в Штатах, в также инновационный хаб в области робототехники, добавляется в сообщении. Как ожидается, инвестиции приведут к созданию примерно 25 тысяч рабочих мест, уточняет компания. Таким образом, дополнительные инвестиции составили 5 миллиардов долларов к 21 миллиарду, о которых уже объявлялось в марте, указывается в сообщении. Согласно торговому соглашению между Сеулом и Вашингтоном, к товарам из Южной Кореи в США будет применяться тариф в размере 15%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Также по условиям соглашения южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. Кроме того, стороны договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. Hyundai Motor была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

