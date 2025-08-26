Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Джаббаров оценил объем инвестиций США в экономику Азербайджана - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/investitsii-861276324.html
Джаббаров оценил объем инвестиций США в экономику Азербайджана
Джаббаров оценил объем инвестиций США в экономику Азербайджана - 26.08.2025, ПРАЙМ
Джаббаров оценил объем инвестиций США в экономику Азербайджана
Общие инвестиции из США в Азербайджан с 1995 года составили 18,9 миллиарда долларов, заявил во вторник министр экономики республики Михаил Джаббаров. | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T16:45+0300
2025-08-26T16:45+0300
экономика
азербайджан
сша
армения
никол пашинян
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg
БАКУ, 26 авг - ПРАЙМ. Общие инвестиции из США в Азербайджан с 1995 года составили 18,9 миллиарда долларов, заявил во вторник министр экономики республики Михаил Джаббаров. "С 1995 года по март 2025 года общие инвестиции из США в Азербайджан составили 18,9 миллиарда долларов США. В том числе инвестиции в нефтегазовый сектор составили 17,4 миллиарда, а в ненефтегазовый сектор — 1,5 миллиарда долларов США", - отметил азербайджанский министр на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Азербайджана в Вашингтон. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
https://1prime.ru/20250823/mezhpravkomissiya-861142839.html
азербайджан
сша
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_ad41c854695b931d513c419baa729059.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
азербайджан, сша, армения, никол пашинян, дональд трамп
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Дональд Трамп
16:45 26.08.2025
 
Джаббаров оценил объем инвестиций США в экономику Азербайджана

Джаббаров: общие инвестиции США в Азербайджан с 1995 года составили $18,9 млрд

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© fotolia.com / Lulla
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАКУ, 26 авг - ПРАЙМ. Общие инвестиции из США в Азербайджан с 1995 года составили 18,9 миллиарда долларов, заявил во вторник министр экономики республики Михаил Джаббаров.
"С 1995 года по март 2025 года общие инвестиции из США в Азербайджан составили 18,9 миллиарда долларов США. В том числе инвестиции в нефтегазовый сектор составили 17,4 миллиарда, а в ненефтегазовый сектор — 1,5 миллиарда долларов США", - отметил азербайджанский министр на специальном заседании кабинета министров, посвящённом визиту президента Азербайджана в Вашингтон.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Главы МИД России и Азербайджана обсудили итоги заседания межправкомиссии
23 августа, 15:54
 
ЭкономикаАЗЕРБАЙДЖАНСШААРМЕНИЯНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала