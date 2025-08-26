В России сократился объем выдачи льготной ипотеки

https://1prime.ru/20250826/ipoteka-861250074.html
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-июле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36% - до 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "Всего за семь месяцев было оформлено 256,47 тысячи льготных жилищных кредитов на 1,47 триллиона рублей. Доля льготного кредитования составила 60% от общего количества и 80% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 41%, а объем – на 36%", - отмечается в нем. При этом в июле банки выдали около 46,5 тысячи кредитов с господдержкой на 269,7 миллиарда рублей. На долю льготной ипотеки пришлось 59% от общего количества жилищных кредитов и 78% от их общего объема. В годовом отношении количество выдач выросло на 75%, объем – на 81%, подсчитали в ОКБ. Как указывается в сообщении, средний размер льготного ипотечного кредита в июле достиг 5,8 миллиона рублей, что на 3% выше, чем в июле прошлого года. Средний срок кредитования - 320 месяцев (26 лет и восемь месяцев), что на два с половиной года дольше, чем в июле 2024-го.
