https://1prime.ru/20250826/ipoteka-861250074.html

В России сократился объем выдачи льготной ипотеки

В России сократился объем выдачи льготной ипотеки - 26.08.2025, ПРАЙМ

В России сократился объем выдачи льготной ипотеки

Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-июле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36% - до 1,5 триллиона рублей,... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T09:51+0300

2025-08-26T09:51+0300

2025-08-26T09:51+0300

экономика

россия

бизнес

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/78/841427821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_394b1832b7819c5ee81cf82830978bf3.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-июле 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36% - до 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "Всего за семь месяцев было оформлено 256,47 тысячи льготных жилищных кредитов на 1,47 триллиона рублей. Доля льготного кредитования составила 60% от общего количества и 80% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 41%, а объем – на 36%", - отмечается в нем. При этом в июле банки выдали около 46,5 тысячи кредитов с господдержкой на 269,7 миллиарда рублей. На долю льготной ипотеки пришлось 59% от общего количества жилищных кредитов и 78% от их общего объема. В годовом отношении количество выдач выросло на 75%, объем – на 81%, подсчитали в ОКБ. Как указывается в сообщении, средний размер льготного ипотечного кредита в июле достиг 5,8 миллиона рублей, что на 3% выше, чем в июле прошлого года. Средний срок кредитования - 320 месяцев (26 лет и восемь месяцев), что на два с половиной года дольше, чем в июле 2024-го.

https://1prime.ru/20250820/domrf-860983661.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, финансы