Тегеран и "евротройка" договорились продолжить контакты по иранскому атому

2025-08-26T22:09+0300

мировая экономика

ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Тегеран и представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по итогам нового раунда переговоров пришли к соглашению о продолжении контактов по вопросу иранского атома, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее во вторник заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров по ядерному вопросу в Женеве, он подчеркнул, что Тегеран по-прежнему стремится найти взаимовыгодное для сторон дипломатическое решение, добавив, что европейским странам уже пора сделать правильный выбор и решить ядерный вопрос с исламской республикой дипломатическим путем. "Было решено, что контакты между сторонами продолжатся в ближайшие дни", - приводит слова Багаи агентство Tasnim. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому. В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы.

