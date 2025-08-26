Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тегеран и "евротройка" договорились продолжить контакты по иранскому атому - 26.08.2025
https://1prime.ru/20250826/iran-861292348.html
Тегеран и "евротройка" договорились продолжить контакты по иранскому атому
Тегеран и "евротройка" договорились продолжить контакты по иранскому атому - 26.08.2025, ПРАЙМ
Тегеран и "евротройка" договорились продолжить контакты по иранскому атому
Тегеран и представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по итогам нового раунда переговоров пришли к соглашению о продолжении контактов... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T22:09+0300
2025-08-26T22:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Тегеран и представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по итогам нового раунда переговоров пришли к соглашению о продолжении контактов по вопросу иранского атома, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее во вторник заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров по ядерному вопросу в Женеве, он подчеркнул, что Тегеран по-прежнему стремится найти взаимовыгодное для сторон дипломатическое решение, добавив, что европейским странам уже пора сделать правильный выбор и решить ядерный вопрос с исламской республикой дипломатическим путем. "Было решено, что контакты между сторонами продолжатся в ближайшие дни", - приводит слова Багаи агентство Tasnim. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому. В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы.
22:09 26.08.2025
 
Тегеран и "евротройка" договорились продолжить контакты по иранскому атому

Багаи: Тегеран и "евротройка" договорились о продолжении контактов по иранскому атому

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Тегеран и представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по итогам нового раунда переговоров пришли к соглашению о продолжении контактов по вопросу иранского атома, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее во вторник заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров по ядерному вопросу в Женеве, он подчеркнул, что Тегеран по-прежнему стремится найти взаимовыгодное для сторон дипломатическое решение, добавив, что европейским странам уже пора сделать правильный выбор и решить ядерный вопрос с исламской республикой дипломатическим путем.
"Было решено, что контакты между сторонами продолжатся в ближайшие дни", - приводит слова Багаи агентство Tasnim.
Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" (Британия, Франция, Германия) о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому.
В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
ЕАЭС может стать авангардом экономики региона, заявили в Иране
15 августа, 11:59
 
