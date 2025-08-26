Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, сколько соискателей хотят работать из дома - 26.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250826/issledovanie-861240540.html
Исследование показало, сколько соискателей хотят работать из дома
Исследование показало, сколько соискателей хотят работать из дома - 26.08.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько соискателей хотят работать из дома
Больше половины соискателей в IT-сфере указывают в предпочтениях удаленный формат работы, при этом только около трети работодателей предлагают такой график,... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T05:30+0300
2025-08-26T05:30+0300
технологии
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861240540.jpg?1756175446
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Больше половины соискателей в IT-сфере указывают в предпочтениях удаленный формат работы, при этом только около трети работодателей предлагают такой график, говорится в исследовании системного интегратора "Мобиус Технологии" и платформы hh.ru, которое есть у РИА Новости. "Около 200 000 вакансий по IT-специальностям содержат требование присутствовать в офисе полный рабочий день, что составляет около 65% всех предложений о работе. При этом большинство тех, кто ищет работу (54%), указывают в предпочтениях удаленный формат. Но на такие вакансии приходится лишь около трети предложений о работе в IT-сфере - 32%, или 105 тысяч объявлений", - говорится в исследовании. Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова добавляет, что доля соискателей, которые желают работать из дома, не снижается с 2022 года. Число предложений о работе с упоминанием гибридного формата, по данным исследования, в первом полугодии 2025 году увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до порядка 69 тысяч. Это почти четверть всех вакансий. Отмечается, что работодатели предлагают такой график как компромисс. "В первом полугодии 2025 года прирост удаленных вакансий составил 14%. Тем не менее сейчас именно гибридный формат, набирающий обороты, выглядит как комфортная точка пересечения, где сходятся интересы и работодателей, и соискателей", - комментирует Игнатова. Исследование охватило более 300 тысяч объявлений о вакансиях в IT-сфере, размещенных на hh.ru в течение первого полугодия 2025 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Экономика, Общество
05:30 26.08.2025
 
Исследование показало, сколько соискателей хотят работать из дома

"Мобиус Технологии": больше половины соискателей в IT-сфере хотят работать из дома

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Больше половины соискателей в IT-сфере указывают в предпочтениях удаленный формат работы, при этом только около трети работодателей предлагают такой график, говорится в исследовании системного интегратора "Мобиус Технологии" и платформы hh.ru, которое есть у РИА Новости.
"Около 200 000 вакансий по IT-специальностям содержат требование присутствовать в офисе полный рабочий день, что составляет около 65% всех предложений о работе. При этом большинство тех, кто ищет работу (54%), указывают в предпочтениях удаленный формат. Но на такие вакансии приходится лишь около трети предложений о работе в IT-сфере - 32%, или 105 тысяч объявлений", - говорится в исследовании.
Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова добавляет, что доля соискателей, которые желают работать из дома, не снижается с 2022 года.
Число предложений о работе с упоминанием гибридного формата, по данным исследования, в первом полугодии 2025 году увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до порядка 69 тысяч. Это почти четверть всех вакансий. Отмечается, что работодатели предлагают такой график как компромисс.
"В первом полугодии 2025 года прирост удаленных вакансий составил 14%. Тем не менее сейчас именно гибридный формат, набирающий обороты, выглядит как комфортная точка пересечения, где сходятся интересы и работодателей, и соискателей", - комментирует Игнатова.
Исследование охватило более 300 тысяч объявлений о вакансиях в IT-сфере, размещенных на hh.ru в течение первого полугодия 2025 года.
 
ЭкономикаТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала