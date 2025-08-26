https://1prime.ru/20250826/issledovanie-861240540.html

Исследование показало, сколько соискателей хотят работать из дома

Больше половины соискателей в IT-сфере указывают в предпочтениях удаленный формат работы, при этом только около трети работодателей предлагают такой график

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Больше половины соискателей в IT-сфере указывают в предпочтениях удаленный формат работы, при этом только около трети работодателей предлагают такой график, говорится в исследовании системного интегратора "Мобиус Технологии" и платформы hh.ru, которое есть у РИА Новости. "Около 200 000 вакансий по IT-специальностям содержат требование присутствовать в офисе полный рабочий день, что составляет около 65% всех предложений о работе. При этом большинство тех, кто ищет работу (54%), указывают в предпочтениях удаленный формат. Но на такие вакансии приходится лишь около трети предложений о работе в IT-сфере - 32%, или 105 тысяч объявлений", - говорится в исследовании. Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова добавляет, что доля соискателей, которые желают работать из дома, не снижается с 2022 года. Число предложений о работе с упоминанием гибридного формата, по данным исследования, в первом полугодии 2025 году увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до порядка 69 тысяч. Это почти четверть всех вакансий. Отмечается, что работодатели предлагают такой график как компромисс. "В первом полугодии 2025 года прирост удаленных вакансий составил 14%. Тем не менее сейчас именно гибридный формат, набирающий обороты, выглядит как комфортная точка пересечения, где сходятся интересы и работодателей, и соискателей", - комментирует Игнатова. Исследование охватило более 300 тысяч объявлений о вакансиях в IT-сфере, размещенных на hh.ru в течение первого полугодия 2025 года.

