Источник рассказал о рисках нового пакета санкций ЕС против России - 26.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250826/istochnik-861253510.html
Источник рассказал о рисках нового пакета санкций ЕС против России
Источник рассказал о рисках нового пакета санкций ЕС против России - 26.08.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о рисках нового пакета санкций ЕС против России
Анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности, банков, сейчас власти республики... | 26.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-26T10:43+0300
2025-08-26T10:43+0300
экономика
финансы
банки
запад
турция
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e1eaffa6e7da1e42e6e1e5bc2b60d1e.jpg
АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. Анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности, банков, сейчас власти республики анализируют, сколько страна может потерять в операциях, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. "Мы пока анализируем то, с какими потерями столкнется экономика страны в случае запрета финансовых операций с российской стороной, анализируем то, какие механизмы контроля будут введены. Конкретные суммы (потерь для турецкой экономики – ред.) я пока не могу назвать", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие потери несет для турецкой экономики новый пакет санкций. По его словам, банковский сектор страны столкнется с рядом рисков в операциях с российской стороной. "Для банков будут определенные риски на фоне жесточайшего контроля, чтобы не попасть под ограничения. Я пока не знаю, какой механизм подготовят наши европейские коллеги, но ясно, что нашим банкам предстоит сложная работа во избежание юридических и операционных рисков", - сказал он. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине прошлого года на фоне опасений вторичных санкций.
финансы, банки, запад, турция, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Финансы, Банки, ЗАПАД, ТУРЦИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
10:43 26.08.2025
 
Источник рассказал о рисках нового пакета санкций ЕС против России

Источник: новый пакет санкций ЕС против России несет риски для турецких банков

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. Анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности, банков, сейчас власти республики анализируют, сколько страна может потерять в операциях, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.
"Мы пока анализируем то, с какими потерями столкнется экономика страны в случае запрета финансовых операций с российской стороной, анализируем то, какие механизмы контроля будут введены. Конкретные суммы (потерь для турецкой экономики – ред.) я пока не могу назвать", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие потери несет для турецкой экономики новый пакет санкций.
По его словам, банковский сектор страны столкнется с рядом рисков в операциях с российской стороной.
"Для банков будут определенные риски на фоне жесточайшего контроля, чтобы не попасть под ограничения. Я пока не знаю, какой механизм подготовят наши европейские коллеги, но ясно, что нашим банкам предстоит сложная работа во избежание юридических и операционных рисков", - сказал он.
Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине прошлого года на фоне опасений вторичных санкций.
