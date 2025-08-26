https://1prime.ru/20250826/istochnik-861253510.html

Источник рассказал о рисках нового пакета санкций ЕС против России

Источник рассказал о рисках нового пакета санкций ЕС против России - 26.08.2025, ПРАЙМ

Источник рассказал о рисках нового пакета санкций ЕС против России

Анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности, банков, сейчас власти республики... | 26.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-26T10:43+0300

2025-08-26T10:43+0300

2025-08-26T10:43+0300

экономика

финансы

банки

запад

турция

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e1eaffa6e7da1e42e6e1e5bc2b60d1e.jpg

АНКАРА, 26 авг – ПРАЙМ. Анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности, банков, сейчас власти республики анализируют, сколько страна может потерять в операциях, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. "Мы пока анализируем то, с какими потерями столкнется экономика страны в случае запрета финансовых операций с российской стороной, анализируем то, какие механизмы контроля будут введены. Конкретные суммы (потерь для турецкой экономики – ред.) я пока не могу назвать", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие потери несет для турецкой экономики новый пакет санкций. По его словам, банковский сектор страны столкнется с рядом рисков в операциях с российской стороной. "Для банков будут определенные риски на фоне жесточайшего контроля, чтобы не попасть под ограничения. Я пока не знаю, какой механизм подготовят наши европейские коллеги, но ясно, что нашим банкам предстоит сложная работа во избежание юридических и операционных рисков", - сказал он. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине прошлого года на фоне опасений вторичных санкций.

https://1prime.ru/20250826/sanktsii-861247826.html

запад

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, запад, турция, урсула фон дер ляйен, ес