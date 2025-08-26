Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония планирует инвестировать $68 млрд в Индию - 26.08.2025
Япония планирует инвестировать $68 млрд в Индию
ТОКИО, 26 авг – ПРАЙМ. Правительство Японии планирует инвестировать 10 триллионов иен (около 68 миллиардов долларов) в Индию в течение следующих 10 лет с целью расширения присутствия японских компаний на индийском рынке, в частности в таких областях, как искусственный интеллект и полупроводники. По данным японской деловой газеты "Никкэй", соответствующий план будет объявлен главой правительства Японии Сигэру Исибой в ходе запланированного на пятницу саммита с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Предполагается, что в ходе предстоящей встречи Япония и Индия впервые за 17 лет пересмотрят Совместную декларацию о сотрудничестве в области безопасности, а также договорятся о расширении японских инвестиций и обменов кадрами в экономической и других сферах. Кроме этого, как отмечает издание, будет сформулирована "Японо-индийская инициатива по сотрудничеству в области искусственного интеллекта", которая будет предполагать расширение обмена кадрами кадрами среди молодых исследователей в сфере ИИ и обмен методами использования искусственного интеллекта для решения социальных проблем. Также, как ожидается, лидеры Японии и Индии утвердят план развития двусторонних отношений на следующие 10 лет, включая инвестиционную политику в размере 10 триллионов иен (около 68 миллиардов долларов). Для этого будет определено восемь приоритетных областей, включая ИИ, полупроводники, мобильность, окружающую среду и здравоохранение.
Япония планирует инвестировать $68 млрд в Индию

ТОКИО, 26 авг – ПРАЙМ. Правительство Японии планирует инвестировать 10 триллионов иен (около 68 миллиардов долларов) в Индию в течение следующих 10 лет с целью расширения присутствия японских компаний на индийском рынке, в частности в таких областях, как искусственный интеллект и полупроводники.
По данным японской деловой газеты "Никкэй", соответствующий план будет объявлен главой правительства Японии Сигэру Исибой в ходе запланированного на пятницу саммита с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Предполагается, что в ходе предстоящей встречи Япония и Индия впервые за 17 лет пересмотрят Совместную декларацию о сотрудничестве в области безопасности, а также договорятся о расширении японских инвестиций и обменов кадрами в экономической и других сферах.
Кроме этого, как отмечает издание, будет сформулирована "Японо-индийская инициатива по сотрудничеству в области искусственного интеллекта", которая будет предполагать расширение обмена кадрами кадрами среди молодых исследователей в сфере ИИ и обмен методами использования искусственного интеллекта для решения социальных проблем.
Также, как ожидается, лидеры Японии и Индии утвердят план развития двусторонних отношений на следующие 10 лет, включая инвестиционную политику в размере 10 триллионов иен (около 68 миллиардов долларов). Для этого будет определено восемь приоритетных областей, включая ИИ, полупроводники, мобильность, окружающую среду и здравоохранение.
 
